Aña Cuá: traen componentes para las turbinas de la nueva central

El arribo representa un paso fundamental en la provisión de los componentes electromecánicos necesarios y reafirman el compromiso de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) con el avance de los trabajos de ampliación de la capacidad de generación energética de la hidroeléctrica, dijeron desde la institución.

La fabricación de las piezas de los equipos estuvo estuvo a cargo del Contratista de este parte de la obra, VOITH HYDRO LTDA.

En cuanto a las dimensiones y especificaciones, detallaron que cada unidad posee una altura total de 9,5 metros y un diámetro interno de 1,23 metros y un peso de aproximadamente 10,5 toneladas por tanque (sin fluidos), construidos con placas de acero al carbono-silicio, de alta resistencia (SA-515 Grado 70) de 38 mm de espesor.

El sistema regulador de velocidad hidráulico tiene los siguientes componentes: la unidad hidráulica, el tanque de presión aire-aceite, la interfaz con el distribuidor y servomotores del rodete, rueda dentada, sensores de velocidad, transductores de posición, instrumentación involucrada, tanque elevado y tanque de infiltración.

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En cuando a la capacidad operativa, fueron diseñados para trabajar a una presión de funcionamiento de 63 bar, almacenando el aceite presurizado necesario para el mando de cada turbina. Cada tanque cuenta con transmisores de presión, válvulas de seguridad, aislamientos y drenaje.

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Cabe recordar que el reinicio de las obras de Aña Cua se dio el pasado 13 de noviembre con la participación de miembros del Consejo de Administración de la EBY y trabajadores de la firma responsable de la ejecución del proyecto civil.

La obra, financiada por la binacional, prevé incrementar en un 10% la generación de energía en la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY), lo que representará unos 80 millones de dólares adicionales de ingreso para la entidad.

El nuevo cronograma de trabajo marca para julio de 2028 la puesta en funcionamiento de la primera turbina. El plan fue aprobado y forma parte de los acuerdos alcanzados entre Yacyretá y la empresa contratista encargada de la ejecución de las obras civiles del brazo Aña Cua.

En el reinicio de las obras de Aña Cua las mismas registraban un avance físico del 37%, recordando que los trabajos se iniciaron a mediados de 2020. Pero a inicios de enero de 2024, directivos del Consorcio Aña Cua anunciaron la paralización temporal de los trabajos, atribuyendo la medida a la crisis financiera que atravesaba la República Argentina y al incremento constante de los costos de los materiales. La decisión provocó el despido de unos 1.200 obreros paraguayos y argentinos.