Funcionarios de Copaco convocan a una manifestación permanente desde este lunes

El Sindicato de Trabajadores de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Sintraco) llamó a los funcionarios de la estatal a movilizarse desde las 08:00 frente a la Central 1 de la telefónica pública, ubicada sobre Alberdi casi General Díaz, en Asunción. Advirtió que la medida se extenderá hasta obtener una respuesta favorable a sus reclamos.

De acuerdo con el pronunciamiento, los funcionarios denuncian una situación crítica debido al incumplimiento en el pago de salarios y otros derechos laborales, lo que, según afirman, afecta a la totalidad de los trabajadores de la estatal.

“El pago del salario es un derecho inalienable”, señala el comunicado, en el que recuerdan que la Constitución Nacional establece la prioridad de la remuneración. En ese sentido, citan el artículo 92, que garantiza una retribución que asegure una vida digna, y el artículo 25, que dispone la prioridad del pago salarial sobre otras obligaciones del empleador.

Lea más: Copaco designa a una presidenta interina tras accidente de Óscar Stark

Instan a funcionarios a sumarse

El sindicato instó a todos los funcionarios a sumarse a la medida de fuerza para exigir el cumplimiento de sus derechos, así como también a los trabajadores del interior del país, a quienes convocaron a manifestarse frente a sus respectivas oficinas o bases.

Finalmente, Sintraco hizo un llamado al Gobierno para que brinde una solución definitiva a la crisis que atraviesan Copaco SA y Vox, y reafirmó su postura en defensa de los puestos de trabajo y las reivindicaciones laborales.