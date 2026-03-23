Economía
23 de marzo de 2026 - 11:00

“Ofertas Porã” en supermercados: más de 450 productos con descuentos para Semana Santa

Compras en el supermercado
Compras en el supermercadoMinerva Studio

La Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) anunció la mayor edición de Ofertas Porã para Semana Santa, con más de 450 productos en promoción y descuentos de hasta el 55% en todo el país.

Por ABC Color

La campaña “Ofertas Porã” impulsada por la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) junto a sus empresas asociadas y proveedores estará vigente del 27 de marzo al 5 de abril (o hasta agotar stock) en más de 500 locales adheridos en todo el país y también en el canal digital, para facilitar las compras.

Gustavo Lezcano, presidente del gremio, manifestó que en un esfuerzo sin precedentes, proveedores y supermercados socios de la Capasu lanzan la edición más grande de Ofertas Porã, con descuentos en más de 450 productos pensados para la Semana Santa.

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Destacó que con esta acción los impulsores “renuncian a sus márgenes para brindar un alivio a la economía de las familias, especialmente en productos de primera necesidad”.

“El objetivo es acompañar una de las tradiciones más arraigadas del país: “Queremos que en todos los hogares paraguayos se mantengan vivas las preparaciones típicas como la sopa y la chipa, y que no falte la oportunidad de reunirse en familia en estos días tan significativos”, destacó.

Los productos que tendrán descuentos de hasta 55%

La iniciativa tendrá rebajas que van del 5% al 55% en productos como Harina de maíz, almidón, aceite, margarina y huevos, choclo en conserva, fideos, harina de trigo, arroz, poroto, sal.

Además azúcar, galleta molida, conservas, salsas y condimentos como ajo, jugo de limón, vinagre, chimichurri, especias, salsa de soja, ketchup y mayonesa.

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También incluye atún, sardinas, duraznos en conserva, snacks, galletitas, chocolates y mermeladas; bebidas con y sin alcohol, refrescos, café y yerba mate; carnes vacuna y de cerdo envasadas, así como productos de higiene personal y limpieza del hogar etc, por citar algunos.

Lezcano agregó que “esta propuesta, que impulsamos cada año, busca contribuir con la economía familiar en una temporada tan sensible a los efectos de los paraguayos, ampliando la oferta a más de 450 productos gracias al compromiso de toda la cadena valor”.

Los supermercados adheridos

Las empresas que formarán parte de esta edición incluyen:

  • Superseis Express
  • Stock, Stock Express
  • Biggie, Cadena Real
  • Cadena Pueblo
  • Los Jardines
  • Los Jardines Express
  • Gran Vía, Salemma
  • La Bomba
  • Supermercado LT
  • Kingo, Casa Rica
  • Gran Vía Fujii de Ciudad del Este
  • Arete, Archi
  • Maxi Hipermercados
  • Casa Paraná, Metro
  • Pryca, Mercado Villa Sofía
  • Colonias Unidas de Obligado Macisa de Piribebuy
  • Super Express de Villarrica
  • El Canguro de Cambyretá
  • Casa Yasy de Concepción
  • La Preferida
  • El País
  • Luz de Pedro Juan Caballero
  • Herrero
  • Pacífico
  • Melissa de San José de los Arroyos,
  • Multicarnes y La Canasta de Concepción,
  • El Triángulo
  • Plub.