“Ofertas Porã” en supermercados: más de 450 productos con descuentos para Semana Santa

La campaña “Ofertas Porã” impulsada por la Cámara Paraguaya de Supermercados (Capasu) junto a sus empresas asociadas y proveedores estará vigente del 27 de marzo al 5 de abril (o hasta agotar stock) en más de 500 locales adheridos en todo el país y también en el canal digital, para facilitar las compras.
Gustavo Lezcano, presidente del gremio, manifestó que en un esfuerzo sin precedentes, proveedores y supermercados socios de la Capasu lanzan la edición más grande de Ofertas Porã, con descuentos en más de 450 productos pensados para la Semana Santa.
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Destacó que con esta acción los impulsores “renuncian a sus márgenes para brindar un alivio a la economía de las familias, especialmente en productos de primera necesidad”.
“El objetivo es acompañar una de las tradiciones más arraigadas del país: “Queremos que en todos los hogares paraguayos se mantengan vivas las preparaciones típicas como la sopa y la chipa, y que no falte la oportunidad de reunirse en familia en estos días tan significativos”, destacó.
Los productos que tendrán descuentos de hasta 55%
La iniciativa tendrá rebajas que van del 5% al 55% en productos como Harina de maíz, almidón, aceite, margarina y huevos, choclo en conserva, fideos, harina de trigo, arroz, poroto, sal.
Además azúcar, galleta molida, conservas, salsas y condimentos como ajo, jugo de limón, vinagre, chimichurri, especias, salsa de soja, ketchup y mayonesa.
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También incluye atún, sardinas, duraznos en conserva, snacks, galletitas, chocolates y mermeladas; bebidas con y sin alcohol, refrescos, café y yerba mate; carnes vacuna y de cerdo envasadas, así como productos de higiene personal y limpieza del hogar etc, por citar algunos.
Lezcano agregó que “esta propuesta, que impulsamos cada año, busca contribuir con la economía familiar en una temporada tan sensible a los efectos de los paraguayos, ampliando la oferta a más de 450 productos gracias al compromiso de toda la cadena valor”.
Los supermercados adheridos
Las empresas que formarán parte de esta edición incluyen:
- Superseis Express
- Stock, Stock Express
- Biggie, Cadena Real
- Cadena Pueblo
- Los Jardines
- Los Jardines Express
- Gran Vía, Salemma
- La Bomba
- Supermercado LT
- Kingo, Casa Rica
- Gran Vía Fujii de Ciudad del Este
- Arete, Archi
- Maxi Hipermercados
- Casa Paraná, Metro
- Pryca, Mercado Villa Sofía
- Colonias Unidas de Obligado Macisa de Piribebuy
- Super Express de Villarrica
- El Canguro de Cambyretá
- Casa Yasy de Concepción
- La Preferida
- El País
- Luz de Pedro Juan Caballero
- Herrero
- Pacífico
- Melissa de San José de los Arroyos,
- Multicarnes y La Canasta de Concepción,
- El Triángulo
- Plub.