Supermercados preparan rebajas para Semana Santa

Para aliviar el bolsillo de los consumidores, los supermercados miembros de la Capasu alistan su tradicional abaratamiento de precios.

El presidente de la Capasu, Gustavo Lezcano, anunció el lanzamiento próximo de la promoción “Ofertas Porã”, que se llevará a cabo del 29 de marzo (domingo de Ramos) al 5 de abril (Pascua).

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Del 10 al 55% de descuento

Lezcano indicó que la iniciativa ofrecerá descuentos de entre el 10% y el 55% en productos de gran utilidad para los consumidores, incluyendo productos necesarios para la conmemoración de Semana Santa.

“La iniciativa busca dar un respiro al bolsillo con descuentos en algunas categorías de productos, como aceite, anís, e incluso algunas cervezas, gaseosas y vinos. Si hay descuentos importantes, las personas pueden tener más dinero para invertir en productos que implican un costo más elevado, como la carne”, precisó.

El empresario señaló además que la plancha de huevos, uno de los ingredientes principales para la preparación de la tradicional chipa, podría registrar una leve suba.

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Plancha de huevo formará parte de la campaña

“Tendrá un techo normal, no más de G. 30.000 la plancha de 30 unidades, lo que se mantiene por debajo del precio del año pasado debido a la demanda. Incluso dentro de la Oferta Porã se podrá conseguir a G. 23.900”, agregó.

Lezcano aclaró que la campaña de abaratamiento será temporal y se aplicará en todos los supermercados socios de la Capasu.

Consumo lento en marzo

En relación a la situación del consumo, destacó que los dos primeros meses del año fueron dinámicos, con un crecimiento alineado al del año pasado, entre el 8% y el 10%, lo que animaba al sector.

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Sin embargo, explicó que en marzo el consumo "se frenó" un poco, aunque no pudo precisar exactamente a qué se debió. Según él, la economía paraguaya se volvió “más perceptiva” respecto al flujo de circulante en la microeconomía.

“Esto hace que algunos actores no tengan el flujo necesario, lo que ralentiza un poco el consumo”, concluyó.