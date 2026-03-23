Pronóstican un lunes marcado por las lluvias: ¿bajará la temperatura esta semana?

Para este lunes, se mantiene alta la probabilidad de lluvias y tormentas eléctricas, en un contexto de ambiente cálido a caluroso y húmedo, según indicado por la Dirección de Metorología.

El boletín meteorológico especial indica que en horas de la mañana el temporal se localizará primero en Ñeembucú, Misiones e Itapúa. Las lluvias más generalizadas se extenderían a partir de la tarde a nivel nacional y sobre todo en horas de la noche y madrugada.

Este tiempo inestable persistirá al menos hasta el día martes en horas de la mañana y, en algunas zonas puntuales, en la tarde.

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Aviso vigente

Desde poco antes de las 5:00 se encuentra vigente una alerta meteorológica que indica que las lluvias y tormentas comienzan a manifestarse sobre el Sur de la región Oriental.

Por ese motivo, no se descarta que se registren fénomenos de tiempo severo de manera puntual, de lo que resta de la madrugada y las primeras horas de la mañana de hoy. Los departamentos en zona de cobertura a estas horas son Misiones (oeste) y Ñeembucú (centro y sur).

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Las imágenes satelitales muestan el ingreso del temporal, sobre todo hacia la zona de Pilar.

Frente frío

También se aguarda el ingreso de un leve frente frío a nuestro territorio esta semana. Según el pronóstico extendido, hoy se registrará una temperatura máxima de 34 °C y mañana la misma cae a 26 °C.

A pesar de ese marcado descenso de las máximas, todavía no se observan temperaturas muy frescas o frías. Las mínimas esta semana estarán entre los 21 y 23 °C.

Además, este leve descenso de máximas no persistiría por muchos días, pues irían en ascenso entre el jueves y viernes nuevamente, días para los que se anuncian entre 33 y 34°C.