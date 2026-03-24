China suspende exportación de fertilizantes y preocupa al campo paraguayo

Hace unos días se dio a conocer que el Gobierno de China suspendió la exportación de fertilizantes debido a la inestabilidad provocada por la guerra, con el objetivo de proteger su mercado interno. Según expertos consultados, esta medida impacta directamente a sus principales socios en América Latina.

En ese sentido, el presidente de la Cámara Paraguaya de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes (Capasagro), Ramón Sánchez, señaló que los distintos conflictos terminan aumentando el costo del petróleo, el gas, los fertilizantes y agroquímicos, lo que a su vez repercute en el costo del flete de los productos provenientes de China.

Si bien para la zafra 2025, los productores importaron productos en grandes volúmenes y para esta campaña aún disponen de stock de agroquímicos adquiridos a precios previos a la decisión del gigante asiático, existe preocupación hacia el futuro.

Cosechas por delante de diferentes cultivos

“A futuro veremos cómo se desarrolla, pero el primer impacto es que hoy los precios subieron en China. Si tenemos aún stock, debemos recordar que se tienen la zafra y la zafriña: en dos años prácticamente se realizan cinco cosechas, ya sea de maíz, soja, trigo y otros cultivos, los cuales requieren fertilizantes y agroquímicos”, explicó.

Lea más: 16 millones de toneladas de fertilizantes pasan por el estrecho de Ormuz

Sobre la evolución de este panorama, indicó que se sabrá al final, pero el impacto ya existe. Volvió a remarcar que para 2026 aún se dispone de agroquímicos y fertilizantes, aunque “el futuro es incierto”, ya que dependerá de cómo se desarrolle la guerra y de cómo esto afecta a los distintos rubros.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Las empresas que importan agroquímicos y fertilizantes realizan los pedidos con cuatro a cinco meses de anticipación. Luego, las industrias disponen de los contenedores, y si el envío proviene de China, tarda aproximadamente entre 60 y 90 días, dependiendo de las condiciones de navegabilidad”, explicó.

Precios al alza de los productos

Señaló que varias compañías ya realizaron pedidos y cerraron precios; sin embargo, se desconoce si los proveedores respetarán esos valores. “No sabemos cómo concretarán los chinos los negocios, porque ya hay un impacto de precios al alza”, comentó.

Agregó que los nuevos pedidos probablemente tendrán aumentos. Además, la suspensión de exportaciones por parte de China afectará significativamente a toda la región.

Lea más: Inversión internacional respalda planta de fertilizantes verdes paraguaya

Existe stock para nueva zafra

“Existe una decisión del Gobierno chino de no enviar fertilizantes, pero todo dependerá del panorama internacional. Lo que sí podemos asegurar es que (en Paraguay) para los meses restantes contamos con fertilizantes e incluso algunos productos estarán llegando, ya que en agosto inicia la zafra de soja”, añadió.

Respecto al riesgo de menor rendimiento agrícola por un uso reducido de fertilizantes, manifestó que existen productos alternativos. Sin embargo, subrayó que Paraguay utiliza actualmente un sistema de producción de labranza cero, que requiere fertilización. Reconoció que hay sustitutos, pero el fertilizante sigue siendo un elemento clave y su ausencia podría afectar el rendimiento agrícola