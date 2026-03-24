Transportistas plantean subir el pasaje: dicen que el servicio ya es inviable

La Unión de Empresas de Transporte del Área Metropolitana (Ucetrama), la Federación de Transporte del Área Metropolitana (Fetram) y el Centro de Empresarios del Transporte del Área Metropolitana (Cetrapam) remitieron este martes una nota al viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, en la que plantean una serie de medidas urgentes ante el aumento sostenido de los precios de los combustibles.

Según señalaron, el encarecimiento del diésel no está siendo acompañado por una actualización en la estructura de costos del sistema, lo que —advierten— torna inviable la continuidad del servicio en las condiciones actuales. Tras la presentación de la Nota se reunieron con Fernández.

En ese contexto, los transportistas propusieron ocho alternativas que consideran necesarias para sostener la operatividad del sector. Entre ellas, solicitan la actualización inmediata de la tarifa promedio del sistema, incorporando el precio actual del combustible y otras variables económicas, conforme a las recomendaciones de la planilla técnica de la Autoridad de Transporte Público (ANTP).

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Finalización del cálculo de la tarifa técnica del 2025

Asimismo, piden la finalización del proceso de fijación de tarifas correspondiente al 2025 —cuya última actualización data de diciembre de 2024—, a fin de generar la compensación correspondiente.

Otra de las medidas planteadas es diferir la aplicación de la Resolución 120 y su modificatoria hasta que las unidades funcionales sean licitadas. Dicha resolución permitirá un monitoreo más preciso y en tiempo real de la operación de los buses a través de incorporación tecnología GPS, análisis de datos y validaciones georreferenciadas.

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Asimismo, exigieron la regularización inmediata, urgente y permanente del pago de subsidios estatales desde febrero de 2026 en adelante, conforme a lo establecido en el Decreto 710/23 y acuerdos vigentes.

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Combustible diferenciado, fondo de estabilización y aumento del pasaje

Los gremios también proponen la implementación de un esquema de combustible diferenciado para el transporte público, atendiendo su carácter estratégico, así como la creación de un fondo de estabilización que permita hacer frente a variaciones abruptas en los precios sin comprometer la continuidad del servicio.

En cuanto al financiamiento, plantean el reajuste del precio del pasaje, trasladando parte del incremento a los usuarios, y sugieren que el subsidio estatal sea entregado directamente a los pasajeros, a quienes consideran los verdaderos beneficiarios.

Finalmente, los transportistas subrayaron que las medidas propuestas “no constituyen privilegios ni beneficios sectoriales”, sino condiciones mínimas para garantizar la continuidad de un servicio público esencial, en un contexto marcado por la volatilidad del mercado energético.

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“En consecuencia, dejamos expresa constancia de que la persistencia de la actual inacción regulatoria trasladara íntegramente al Estado y a sus autoridades la responsabilidad institucional que afecte a la regularidad del servicio", concluyó Cetrapam.

Ultimas tarifas calculadas

El último cálculo de la tarifa técnica —que corresponde a la suma del pasaje abonado por el usuario, más el subsidio estatal por pasajero— data de diciembre de 2024. Ese mes, la tarifa técnica fue de G. 4.704 para buses convencionales y de G. 6.041 para los que cuentan con aire acondicionado.

Los usuarios, en cambio, continúan pagando G. 2.300 y G. 3.400, respectivamente, mientras que la diferencia es cubierta por el subsidio del Estado. Sin embargo, mientras los cálculos los hacen con atraso, las empresas deben absorber el impacto inmediato de los costos.

Actualmente la tarifa técnica del pasaje, que define el monto que paga el usuario más el subsidio estatal, se calcula de forma retroactiva, incluso con una demora de hasta un año.

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La subvención que cobran hoy las empresas cada mes se determina con base en una tarifa técnica promedio correspondiente al semestre anterior.

Posteriormente, al determinarse la tarifa real de cada mes, se realizan las compensaciones en caso de haberse pagado en exceso o se abona la diferencia pendiente a las empresas. De acuerdo con los datos oficiales, la tarifa promedio para buses convencionales de julio a diciembre de 2024 fue de G. 4.470, mientras que la del bus diferencial alcanzó G. 5.834, valores que continúan utilizándose hasta el momento para el pago debido a la falta de los cálculos correspondientes a 2025.