Esta es la diferencia de precios de Petropar con los privados: ¿la estatal distorsiona el mercado?

Mientras los emblemas privados aplicaron dos fuertes incrementos del precios de los combustibles en menos de dos semanas, impulsados principalmente por la volatilidad de la cotización internacional derivada de la guerra en Medio Oriente, Petropar aplicó desde hoy un aumento de G. 450 por litro, muy por debajo de la suba de hasta G. 1.730 por litro que implementaron los privados, principalmente en el gasoil, el combustible fundamental para la economía.

En cuanto a la diferencia de precios, los emblemas privados venden los combustibles entre un 9,7% y un 19,1% más caros que Petropar. En el caso del diésel común, la estatal lo comercializa a G. 6.700 por litro, mientras que en estaciones privadas alcanza G. 7.980, lo que representa una diferencia del 19,1%. El diésel premium, por su parte, cuesta G. 8.500 en Petropar y G. 9.700 en los emblemas privados, es decir, un 14,1% más caro.

En el segmento de las naftas, la de 88 octanos se vende a G. 5.640 en Petropar y a G. 6.240 en el sector privado (10,6% más); la de 93 octanos, a G. 6.140 frente a G. 6.740 (9,7% más); y la de 97 octanos, a G. 7.490 en la estatal frente a G. 8.290 en los privados, lo que equivale a una diferencia del 10,7%.

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¿Hay distorsión de precios en el mercado?

Un sondeo realizado por ABC entre actores del sector privado destaca principalmente la distorsión que, según afirman, genera la petrolera pública en el mercado.

Jorge Cáceres, empresario del sector, enfatizó que actualmente la cotización del diésel en origen es de US$ 1.136 por metro cúbico y que, al sumar el flete marítimo, el flete fluvial, el margen del intermediario, los gastos de despacho y el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), se obtiene un costo puesto en tanque en Paraguay de G. 8.526 por litro.

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Destacó que este cálculo no incluye el margen de la distribuidora ni de la estación de servicio, por lo que incluso ameritaría un nuevo incremento.

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Cáceres señaló que, según declaraciones del presidente de EE.UU. Donald Trump, se habían iniciado conversaciones con Teherán que avanzaban de forma positiva, lo que derivó en la orden de suspender durante cinco días los bombardeos a sus plantas eléctricas. Indicó que este hecho provocó una caída momentánea en la cotización internacional, que duró apenas 15 minutos, tras lo cual los precios volvieron a subir hasta ubicarse en niveles similares a los del viernes. En ese contexto, sostuvo que el aumento aplicado por Petropar es ínfimo y que la diferencia con el sector privado es significativa.

Por otro lado, Miguel Velázquez, otro empresario del rubro, señaló que también se observa una distorsión en el mercado, ya que los precios internacionales siguen en alza. Indicó que la cotización internacional esta mañana estaba en torno a G. 7.607 por litro, sin incluir unos G. 265 por margen del proveedor (premio), cerca de G. 260 por flete y G. 680 del ISC.

Con estos componentes, el costo de reposición del gasoíl se ubica en torno a G. 8.812 por litro, sin incluir aún los márgenes del importador, distribuidor y operador de estaciones de servicio.