Impulsan formalización del sector minero en Paso Yobái

Según informó el viceministro Mauricio Bejarano, el proceso de formalización ya arroja resultados concretos, especialmente en lo que respecta a la documentación técnica de los operadores.

El encuentro, desarrollado en la sede del VMME, contó con la participación de representantes de la empresa concesionaria Latin American Minerals Paraguay S.A. (LAMPA), pequeños mineros, trabajadores artesanales, operadores de piletas y molineros, además de asociaciones vinculadas al transporte y la maquinaria.

Bejarano señaló que el objetivo es que aquellos prestadores de servicio que ya cuentan con su permiso ambiental puedan obtener también su licencia de prestadores de servicio minero, integrándose plenamente al sistema legal.

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Esta iniciativa forma parte de la política impulsada por el Gobierno para transformar la minería local —históricamente marcada por la informalidad— en una actividad organizada, legal y sostenible. La participación de todos los sectores involucrados muestra un interés por profesionalizar la extracción de minerales en la región, destacaron.

Desde agosto de 2024, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) estableció una hoja de ruta para el procesamiento de minerales en esta región, reconocida por su potencial en la extracción de oro. Para operar bajo el marco legal vigente, los interesados deben completar obligatoriamente el Formulario de Solicitud de Prestadores de Servicios (F.P.S.), el cual se encuentra disponible para su descarga en el sitio web oficial del VMME.

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Una vez completado, el documento debe ser presentado formalmente en la Mesa de Entrada Única del MOPC. Todo este procedimiento se encuentra amparado por la Resolución MOPC N.º 1424/2024 y el Decreto N.º 1447/2024, normativas que regulan específicamente los servicios de procesamiento mineral en las áreas concesionadas del país.