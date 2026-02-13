Paso Yobái: lanzan proyecto para eliminar el uso de mercurio en la minería artesanal

En la ciudad de Paso Yobái, departamento del Guairá, fue lanzado oficialmente el proyecto planetGOLD Paraguay, una iniciativa que apunta a transformar la minería artesanal hacia un “modelo más limpio, seguro y sostenible”.

El programa es impulsado por el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES) y tiene como eje central la eliminación del uso de mercurio en la minería artesanal y de pequeña escala de oro (MAPE). La propuesta se enmarca en los compromisos asumidos por el país tras la firma del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, acuerdo internacional que busca proteger la salud humana y el ambiente frente a las emisiones y liberaciones de este metal pesado.

Uno de los principales desafíos en la zona es la existencia de grupos que realizan minería artesanal sin estar debidamente registrados ni acreditados por las autoridades competentes para la explotación aurífera. El uso de mercurio en estos procesos genera graves impactos ambientales y sanitarios, tanto para los propios trabajadores como para las comunidades cercanas, debido a la contaminación de suelos y cursos de agua.

El proyecto planetGOLD Paraguay promete ofrecer alternativas tecnológicas libres de mercurio, aprobadas y más responsables, que permitan mejorar la eficiencia en la recuperación del oro sin comprometer el cumplimiento de las normativas ambientales.

Además de la sustitución del mercurio, la iniciativa contempla la formalización del sector minero artesanal y a pequeña escala, facilitando que los trabajadores accedan a las acreditaciones correspondientes y a las licencias ambientales exigidas por la legislación vigente.

El plan también incluye el acceso a financiamiento y la vinculación de los mineros con mercados responsables que, al ofrecer una salida comercial sostenible, evitaría la venta clandestina de oro.

El proyecto es financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM/GEF) y ejecutado con apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).