Mejoran recaudaciones en marzo con repunte del 10%, según DNIT

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) registró una recaudación en efectivo de G. 3,4 billones (US$ 529 millones) en marzo último, lo que representa un repunte interanual de 10% respecto al mismo mes de 2025. Este resultado implicó una variación positiva de G. 320.329 millones menos (US$ 49 millones)

Este repunte se da principalmente por el mejor desempeño de Impuestos Internos en el mes que entraron las liquidaciones por Impuesto a la Renta Personal y Empresarial. La recaudación de impuestos internos refleja una mayor dinámica en el mercado interno de la actividad económica, impulsada principalmente por sectores como: el comercio, transportes, otros alimentos, restaurantes y hoteles, la construcción, la fabricación de productos metálicos, ganadería, entre otros.

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Cabe señalar que en febrero último la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) reportó una reducción del 2,9% en sus ingresos que se atribuye a la menor recaudación de Aduanas (-10%), que se vio afectada principalmente por la baja del dólar. En el acumulado del año, la reducción en el primer bimestre del año fue del 1%.

Con el resultado de marzo, al primer trimestre del año, las recaudaciones de la DNIT totalizaron G. 9,30 billones US$ 1.431 millones), que representa un repunte del 2,8% interanual frente a igual periodo del año pasado, es decir G. 262.009 millones más. Esto pese a la baja del dólar que sigue impactando en la redacciones aduaneras.