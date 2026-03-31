Economía
31 de marzo de 2026 - 19:27

Mejoran recaudaciones en marzo con repunte del 10%, según DNIT

Direccion Nacional de Ingresos Tributarios
Direccion Nacional de Ingresos TributariosDirección Nacional de Ingresos Tributarios

Las recaudaciones mostraron una mejora en el mes de marzo, principalmente por el desempeño de los impuestos internos en el mes que empezaron a ingresar las liquidaciones por el Impuesto a la Renta Personal y Empresarial.

Por ABC Color

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) registró una recaudación en efectivo de G. 3,4 billones (US$ 529 millones) en marzo último, lo que representa un repunte interanual de 10% respecto al mismo mes de 2025. Este resultado implicó una variación positiva de G. 320.329 millones menos (US$ 49 millones)

Este repunte se da principalmente por el mejor desempeño de Impuestos Internos en el mes que entraron las liquidaciones por Impuesto a la Renta Personal y Empresarial. La recaudación de impuestos internos refleja una mayor dinámica en el mercado interno de la actividad económica, impulsada principalmente por sectores como: el comercio, transportes, otros alimentos, restaurantes y hoteles, la construcción, la fabricación de productos metálicos, ganadería, entre otros.

Lea más: Baja del dólar impacta fuertemente en recaudaciones de la DNIT

Cabe señalar que en febrero último la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) reportó una reducción del 2,9% en sus ingresos que se atribuye a la menor recaudación de Aduanas (-10%), que se vio afectada principalmente por la baja del dólar. En el acumulado del año, la reducción en el primer bimestre del año fue del 1%.

Con el resultado de marzo, al primer trimestre del año, las recaudaciones de la DNIT totalizaron G. 9,30 billones US$ 1.431 millones), que representa un repunte del 2,8% interanual frente a igual periodo del año pasado, es decir G. 262.009 millones más. Esto pese a la baja del dólar que sigue impactando en la redacciones aduaneras.