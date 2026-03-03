Baja del dólar impacta fuertemente en recaudaciones de la DNIT

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) registró una recaudación en efectivo de G. 2,65 billones (US$411,1 millones) en febrero último, lo que representa una disminución interanual de -2,9% respecto al mismo mes de 2025. Este resultado implicó una variación negativa de G. 80.272 millones menos (US$ 12,4 millones) y se atribuye principalmente a la baja de cotización que impactó en la recaudación de Aduanas, según lo informado por la institución.

De acuerdo con los datos oficiales, la Dirección de Impuestos Internos (ex Tributación) recaudó en el segundo mes del año G. 1,47 billones (US$228,4 millones), lo que representó un crecimiento interanual del 4,1%con respecto al mismo mes del año pasado, según se desprende del reporte de la DNIT.

Lea más: Recaudación tributaria aumentó en 8,5 por ciento en 2025, según DNIT

El informe detalla igualmente que este aumento en la recaudación de impuestos internos refleja una mayor dinámica en el mercado interno de la actividad económica, impulsada principalmente por sectores como: el comercio, transportes, otros alimentos, restaurantes y hoteles, la construcción, la fabricación de productos metálicos, ganadería, entre otros.

Por otra parte, la Gerencia General de Aduanas reportó que en el mes de febrero último se alcanzó una recaudación de G. 1,18 billones (US$ 182,7 millones), que significó una variación interanual negativa de -10,5% respecto al mismo mes del año anterior.

Pese a que las importaciones registraron un incremento del 4,1% en el valor imponible en dólares, la recaudación se contrajo, principalmente debido a la apreciación del guaraní (caída del dólar) en promedio del 18,5% interanual en el segundo mes del año, que redujo en -13,8% la base imponible en moneda local y en consecuencia la recaudación efectiva, de acuerdo con lo informado por la DNIT. La divisa cotizó este martes a G. 6.530 en el cambio efectivo, cuando hace un año atrás la cotización del dólar rondaba los G. 8.000.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: DNIT proyecta cierre con US$ 5.700 millones, pese al impacto del dólar bajo

Caída del 1% en el primer bimestre

El informe detalla que en el acumulado a febrero, la recaudación total presentó una variación interanual de -1,0%, explicado fundamentalmente por la reducción en la base imponible en moneda local de los bienes importados, derivada de la apreciación cambiaria (del dólar). Explican que al cambio actual, los dólares valen menos y que esa situación ha impacto en las recaudaciones.

Este efecto responde a un componente de valuación y no a una contracción del comercio exterior, cuya dinámica en términos reales continúa mostrando un desempeño favorable en términos acumulados

De esta manera, las recaudaciones de Impuestos Internos al primer bimestre representaron G. 3,36 billones con un incremento del 7% interanual.

En cuanto a las recaudaciones de Aduanas entre enero y febrero sumaron G. 2,49 billones, que significaron una caída del 10% interanual. Entre ambos rubros (impuestos internos y aduanas) los ingresos totalizaron G. 5,86 billones al primer bimestre, 1% menos en comparación al mismo periodo del 2025.