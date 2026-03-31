Preocupación e incertidumbre en la industria farmacéutica, tras salida de Fernández Valdovinos

La salida del titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) generó una fuerte reacción en la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma).

Gerardo García, presidente del gremio, manifestó a ABC que la noticia les “sorprendió mucho”, especialmente considerando la “difícil situación” que atravesaba el sector respecto al pago de las deudas.

El Gobierno aún le debe a la industria farmacéutica unos US$ 1.200 millones por provisión de medicamentos a Salud Pública y no hay todavía un plan de pago ni un anuncio concreto de cómo saldar ese millonario compromiso.

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Al respecto, García explicó que el ministro saliente era la persona con quien estaban coordinando una posible solución al descalce, por lo que su partida provocó una “incertidumbre muy grande”.

“Consideramos que es una gran pérdida para el gobierno del presidente Peña”, afirmó.

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El sector espera convocatoria del nuevo titular del MEF

Finalmente, el titular de Cifarma indicó que el sector permanecerá “a la expectativa” del llamado de la nueva autoridad designada para ver cómo continuarán las negociaciones, aunque reiteró que el gremio quedó “bastante preocupado”.