Advierten que la paralización de obras en un año electoral tendrá costo político

Entrevistado en ABC TV, el titular de la Cámara Paraguaya de la Construcción (Capaco) José Luis Heisecke lanzó duras críticas contra el exministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, debido a las obras paralizadas que se van a agudizar después de la Semana Santa.

Señaló al respecto que este pasivo con las proveedoras supera prácticamente los US$ 300 millones, situación que genera retrasos e incluso la paralización en alguna de estas obras de infraestructura, explicó.

“La situación hoy es más que crítica aún, porque es de una paralización después de la Semana Santa. No te puedo dar datos precisos, pero yo me imagino que muchas de esas obras ya no van a retomar su trabajo”, alertó.

Es un año político

“Te aclaro que este año es un año político”, señaló a renglón seguido el empresario vialero al advertir que, en plena campaña para las elecciones municipales, aunque intendentes y gobernadores digan que las obras de infraestructura se encuentran en marcha, las mismas no serán entregadas”, explicó el dirigente de Capaco.

Siguió diciendo José Luis Heisecke que las obras paralizadas en el interior del país, en municipios y en gobernaciones, terminó afectando la imagen política, que fue esa situación la que llegó a desgastar la figura del exministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos. “Yo no quiero usar la palabra mentiroso, pero lo que nos decía no cumplía”, acusó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

José Luis Heisecke recordó que un mes atrás, los gremios (del sector de la construcción) plantearon al Gobierno el tratamiento de urgencia de una cesión de derecho de deudas en el contexto de la consideración del proyecto de ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio 2026 vista la inminente quiebra de varias empresas.

Explicó al respecto que el pedido debió tratarse en el Legislativo antes de Semana Santa, pero, finalmente, el requerimiento no fue atendido. “La quiebra de empresas no es una amenaza, no es un “cháke”, es una realidad”, insistió en poner de relieve el empresario vialero.

Casi como un remate o una conclusión de la entrevista con ABC TV, manifestó que, por todo lo descrito, la renuncia de Carlos Fernández Valdovinos al cargo de ministro de Economía y Finanzas no fue una sorpresa. Pero lo que ahora solicitan es que se cumplan los compromisos pactados en los contratos firmados con el gobierno. Aclaró finalmente el empresario que el capítulo Poder Ejecutivo versus contratistas de obras públicas no finaliza con la separación del anterior secretario de Estado y que ahora, días después de consumarse el hecho, piden al Poder Ejecutivo y, obviamente, su reemplazante, que cumplan con los compromisos que pactaron con ellos en los contratos que firmaron.