Itaipú destina más de US$ 1.075 millones para reducir el impacto en las facturas de luz de los brasileños

Según la publicación brasileña de la entidad binacional, el director general de Itaipú, Enio Verri, resaltó que “en consonancia con las políticas del gobierno federal, Itaipú ha garantizado una energía más accesible y predecible, con beneficios directos para el consumidor brasileño”.

Para 2026, las inversiones totalizarán R$ 1.556 millones (293,58 millones de dólares). En los últimos años se han realizado transferencias de forma continua:

R$ 1.694 millones (319,62 millones de dólares) en 2025.

R$ 1.659 millones (313,02 millones de dólares) en 2024.

R$ 793,1 millones (149,64 millones de dólares) en 2023, año en que la entidad binacional saldó su deuda histórica de construcción.

En 2025, aproximadamente el 45% del presupuesto de la entidad, 306,5 millones de dólares estadounidenses, se destinó a la moderación arancelaria.

“La reducción de tarifas y las contribuciones a la asequibilidad se traducirán en un alivio real en las facturas de electricidad, beneficiando directamente a los consumidores residenciales de las regiones Sur, Sureste y Medio Oeste”, dijo el director financiero ejecutivo de Itaipu, André Pepitone.

Cambio estructural tras el pago de la deuda

Tras saldarse la deuda en febrero de 2023, se produjo un cambio estructural en el costo de la energía procedente de la planta. Señala la publicación que el precio, que hasta 2022 había promediado 27,86 dólares estadounidenses por kW-mes, descendió a 20,23 dólares estadounidenses por kW al mes.

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Además, menciona que para el periodo comprendido entre 2024 y 2026, la tarifa se fijó en 17,66 dólares estadounidenses por kW-mes, cifra que representa una reducción del 36,6% respecto al nivel anterior. “Esta disminución situó los precios de la energía por debajo del promedio del mercado regulado”, puntualiza.

Detalla que en 2026, el costo promedio de la energía de Itaipú en el reajuste tarifario del distribuidor ENEL RJ fue de R$ 217,00/MWh (40,94 USD/MWh), un valor sustancialmente inferior al de las plantas de cuota bajo la Ley 12.783/2013 (R$ 236,73/MWh) y significativamente inferior al precio promedio de adquisición de los distribuidores en el mercado regulado (ACR), de R$ 342,71/MWh (64,66 USD/MWh), según la proyección de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (Aneel) para 2026.

Concluye señalando que en consonancia con las directrices del gobierno federal para garantizar energía más asequible para la población, “Itaipú trabaja para transformar el nuevo escenario posterior al pago de la deuda en beneficios concretos para el país”.

Sostiene que “la reducción de tarifas y las contribuciones a la asequibilidad refuerzan el papel de la entidad binacional como instrumento para equilibrar el sector eléctrico y proteger a los consumidores residenciales, especialmente en las regiones Sur, Sudeste y Centro-Oeste”.