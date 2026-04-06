Ñeembucú registró una masiva afluencia de turistas durante Semana Santa

El departamento de Ñeembucú registró una importante afluencia de turistas durante la Semana Santa, con colectivos repletos de visitantes que ingresaron a localidades como Cerrito, Itá Corá, Paso de Patria, Humaitá y la ciudad de Pilar, además de otras comunidades rurales.

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En el distrito de San Juan de Ñeembucú, específicamente en la comunidad de Ciervo Blanco, a orillas del río Tebicuary, se observó una gran concurrencia de personas atraídas principalmente por la pesca.

El intendente Sixto Armoa (ANR) señaló que cientos de visitantes eligieron este destino motivados por la riqueza ictícola de la zona.

Cerrito, considerada la “ciudad veraniega” del departamento, volvió a posicionarse como uno de los principales polos turísticos al recibir a miles de turistas provenientes de distintos puntos del país.

Los visitantes disfrutaron de atractivos como la Laguna Sirena, Isla Pombero, Isla Boca, además de actividades recreativas como los tradicionales tirones y la hamaca en Itá Punta.

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El impacto económico fue significativo para esta localidad, cuya principal fuente de ingresos depende del turismo, aunque persisten dificultades como el mal estado de los caminos de acceso.

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Otra zona muy concurrida fue Itá Corá, en el distrito de Mayor Martínez, que también se destaca por el turismo de pesca.

En tanto, Paso de Patria reunió a una gran cantidad de visitantes en la confluencia de los ríos Paraguay y Paraná, donde la pesca deportiva es uno de los principales atractivos.

Asimismo, Humaitá recibió a turistas interesados en recorrer sus sitios históricos, mientras que Pilar se consolidó como epicentro de actividades con el desarrollo del Torneo Internacional de Pesca, evento que convocó a participantes y visitantes tanto nacionales como extranjeros.

El intendente de Pilar, Fernando Ramírez (ANR), precisó que la ciudad recibió la visita de unos 5.000 turistas durante la Semana Santa, lo que generó un movimiento económico estimado en 2.000 millones de guaraníes.

La encargada de la Secretaría de Turismo del departamento, Verónica Salinas, indicó que los datos oficiales sobre el movimiento económico total se darán a conocer en los próximos días. No obstante, adelantó que las cifras superarán ampliamente a las del año pasado, reflejando el creciente interés turístico en Ñeembucú.