ANDE alerta sobre supuesto programa energético falso

En el comunicado la ANDE aclara que la empresa estatal de electricidad no ofrece ningún tipo de curso, capacitación ni especialización vinculada a esa información.

Igualmente, advierte que el enlace donde fue publicada esta noticia no corresponde a un sitio oficial de un medio de comunicación. En el texto de la publicación falsa se señala que “Santiago Peña firmó la licencia oficial que abre por primera vez el acceso de los ciudadanos al nuevo programa energético de Trade AI de ANDE”.

“La ANDE cuenta con canales oficiales en redes sociales y página web, donde se comparten constantemente informaciones del ámbito institucional”, concluye.