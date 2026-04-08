Economía
08 de abril de 2026 - 15:40

ANDE alerta sobre supuesto programa energético falso

Publicación falsa, advierte la ANDE.
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La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) mediante un comunicado de prensa, alerta a la ciudadanía que una publicación que se difunde en las redes sociales sobre un supuesto programa energético, denominado “Trade AI de ANDE ”. “Es completamente falsa”.

Por ABC Color

En el comunicado la ANDE aclara que la empresa estatal de electricidad no ofrece ningún tipo de curso, capacitación ni especialización vinculada a esa información.

Igualmente, advierte que el enlace donde fue publicada esta noticia no corresponde a un sitio oficial de un medio de comunicación. En el texto de la publicación falsa se señala que “Santiago Peña firmó la licencia oficial que abre por primera vez el acceso de los ciudadanos al nuevo programa energético de Trade AI de ANDE”.

“La ANDE cuenta con canales oficiales en redes sociales y página web, donde se comparten constantemente informaciones del ámbito institucional”, concluye.