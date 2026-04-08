Borda expone doble cara fiscal: del brillo en el BID a la “economía de guerra”

La narrativa de solidez macroeconómica que el Gobierno exhibió ante la comunidad internacional chocó con una realidad fiscal mucho más austera.

Tras las recientes declaraciones de Carlos Fernández Valdovinos sobre la necesidad de implementar una “economía de guerra”, el exministro Dionisio Borda analizó las inconsistencias entre el discurso oficial y el estado real de las cuentas del Estado.

Para Borda, resulta incomprensible el viraje discursivo ocurrido en un lapso de apenas 48 horas.

“Del 11 al 14 de marzo, en la asamblea anual del BID en Asunción, el gobierno presentaba los buenos números económicos, destacándose la economía paraguaya en la región. Pero dos días después, anunciaba la aplicación de una economía de guerra”, dijo.

Esta desconexión evidencia una brecha entre los números macro y la economía real de la población, que no percibe dicho auge. “El gobierno destacaba su crecimiento económico continuo, pero un segmento grande de nuestra gente manifestaba que no tiene dinero”, afirmó.

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Razones de la salida de Fernández Valdovinos

El análisis de Borda sugiere que la salida de Fernández Valdovinos responde a una combinación de factores. Una gestión volcada hacia el frente externo y la presión de una demanda interna insatisfecha.

No obstante, identificó un problema estructural crítico: la inacción frente a la corrupción.

“No se puede hablar de reforma si no se sale del saldo rojo, fue un fracaso del manejo del Ministerio. Habrán motivos políticos pero para mi fue un problema realmente”, subrayó.

Según el extitular de la cartera económica, este fenómeno drena recursos vitales, derivando en la actual crisis de las finanzas públicas y un escenario fiscal comprometido que hoy obliga al Ejecutivo a “ajustarse el cinturón”.

“Si uno mira otros indicadores que no son cuantitativos, la pobreza está cada vez mayor. La gente está mal, la gente del campo lo mismo, por eso cuando hay presión, la gente presiona de que no hay dinero en el bolsillo de la gente”, concluyó el exministro Borba.