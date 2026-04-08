Óscar Lovera, el nuevo ministro de Economía “para el segundo tiempo”

El presidente de la República, Santiago Peña, confirmó finalmente al nuevo ministro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y jefe del equipo económico que tendrá la misión de dirigir la cartera en esta segunda etapa. “Este segundo tiempo, buscamos consolidar la buena marcha de nuestra economía”, dijo el mandatario.

“He designado a Óscar Lovera como ministro de Economía, con la misión de mejorar la eficiencia del gasto público y acompañar el crecimiento de la mano del sector privado, para beneficio de todos los paraguayos", expresó el presidente Peña en su cuenta de X para confirmar al nuevo ministro de Economía que reemplazará en el cargo a Carlos Fernández Valdovinos y al interino, Juan José Galeano. La designación de Lovera Chávez se oficializó mediante decreto 5729 del día 08 de abril

Los cambios en la dirección del Ministerio del Economía se dan un momento delicado para las finanzas públicas que acarrean un cúmulo de millonarias deudas con contratistas, y una caída en los ingresos proyectados a consecuencia de un cálculo desfasado en el tipo de cambio presupuestado y que ahora ponen en riesgo nuevamente el cumplimiento de la convergencia del déficit fiscal a los límites establecidos en la ley.

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El pasado martes 31 de marzo, se informó de la salida de Carlos Fernández Valdovinos en medio de incertidumbre sobre la situación de finanzas públicas, en la que el mismo ex ministro había anunciado “una economía de guerra”.

Ese día, el jefe de Gabinete Civil, Javier Giménez, en conferencia de prensa había detallado que este cambio viene del Ejecutivo ya que “este segundo tiempo requiere de habilidades muy específicas y de competencias muy específicas y que la decisión del Presidente va en esa línea”. Algunas preocupaciones surgen justamente sobre si en este cambio de enfoque se intente volcar más en los intereses políticos, antes que en lo técnico.

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Recordemos que la salida de Fernández del MEF se dio en medio de cuestionamientos por la polémica Ley de reforma de la Caja Fiscal y por los millonarios atrasos con los pagos a contratistas que superan los US$ 1.500 millones (farmacéuticas y constructoras principalmente), y presionado por cumplir el plan de convergencia y llevar nuevamente el déficit fiscal al límite establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Un plan que ahora está nuevamente en duda de cumplimiento por los compromisos atrasados.

Trayectoria del nuevo ministro

El nuevo titular del MEF es economista por la UNA, se desempeñó recientemente como Viceministro de Administración Financiera de la cartera, funcionario del Ministerio de Hacienda entre 1991 al 2018, ocupó cargos de Jefe de departamento de Coyuntura Macro-Fiscal, Director de Política Macro-Fiscal y Director General de Presupuesto.

Entre los años 2018 y 2019 fue asesor del Directorio del Banco Nacional de Fomento (BNF), luego gerente del área de Administración y Finanzas del BNF. Por Decreto N° 1855 de fecha 31 de mayo de 2019 fue nombrado como miembro titular del Directorio del BNF. En el 2023, fue designado como Gerente General de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).