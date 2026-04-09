MOPC destaca avance de obra adjudicada a firma ligada al grupo Cartes vía Itaipú

Con “bombos y platillos”, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), encabezado por Claudia Centurión, publicitó el inicio de la instalación de pilotes, etapa que da paso a la fase de cimentación del futuro Hospital General de Curuguaty.

Según la institución, se trata de “una obra que transformará el acceso a la salud para más de 270.000 habitantes del departamento de Canindeyú y zonas aledañas”.

La obra fue adjudicada a través de Itaipú al Consorcio Norte Salud, integrado por Jiménez Gaona y Lima (JGL), Proel Ingeniería e ITASA, por G. 131.347.204.007. Sin embargo, el proceso ha sido cuestionado por la escasa transparencia en la adjudicación.

Pero lo que no mencionan en la publicidad de la obra es que la titular del MOPC trabajó anteriormente en la empresa Jiménez Gaona y Lima, vinculada al grupo Cartes, firma que justamente lidera las adjudicaciones de hospitales financiados por la binacional.

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Cabe recordar que el expresidente Horacio Cartes, actual titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), transfirió en febrero de 2023 sus acciones en la constructora a sus hijos, luego de haber sido declarado “significativamente corrupto” por el Gobierno de los Estados Unidos en julio de 2022.

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“Atención digna” en el nuevo hospital

Por su parte, la institución dirigida por Centurión resaltó que este avance “representa mucho más que un hito técnico” y que “marca el inicio de una infraestructura que acercará servicios médicos especializados a comunidades que hoy deben recorrer largas distancias para recibir atención”.

Asimismo, destacó que con cada pilote que se introduce en el suelo “se consolida el compromiso de brindar una atención digna, oportuna y de calidad a miles de familias”.

De acuerdo con datos del MOPC, los trabajos avanzan tras la culminación del acondicionamiento integral del predio, que incluyó limpieza, marcación, movimiento de suelo e instalación de obradores. Los pilotes —estructuras profundas que garantizan la estabilidad— servirán de base para un complejo hospitalario moderno, diseñado para responder a las crecientes necesidades de la población.

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El nuevo hospital contará además con infraestructura como una planta de tratamiento de efluentes cloacales, sistema automatizado contra incendios y helipuerto, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias. También incluirá áreas de apoyo como anatomía patológica, morgue, gestión de residuos hospitalarios y un albergue para familiares.

Más servicios y capacidad de atención

El centro asistencial ofrecerá una cartera integral de servicios, con 18 camas de terapia intensiva para adultos, niños y neonatos, 49 camas de internación y un bloque quirúrgico con cuatro salas destinadas a maternidad y cirugías programadas.

La atención ambulatoria contará con 19 consultorios, además de servicios como diálisis, laboratorio, farmacia y medicina transfusional, lo que permitirá mejorar la capacidad de diagnóstico y tratamiento en la región, reduciendo derivaciones a otros centros.

El proyecto se ejecuta bajo criterios de sostenibilidad y conforme a normativas vigentes de arquitectura hospitalaria, en un predio de cinco hectáreas cedido al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPYBS).

La fiscalización está a cargo de la Consultora de Ingeniería Alto Paraguay S.A. (CIALPA S.A.), bajo supervisión del MOPC y el MSPYBS. La cartera no informó oficialmente la inversión en fiscalización ni tampoco el precio final del hospital.