Se incrementan unos US$ 500 millones reservas acumuladas de Paraguay en oro

En enero de 2025, el stock de oro se ubicaba en US$ 741,1 millones, con una participación de 7,5% sobre un saldo total de las RIN de US$ 9.851,7 millones. A partir de ese punto, se observa una tendencia creciente prácticamente sostenida.

En términos absolutos, el nivel de oro alcanzó US$ 1.214,7 millones al cierre de marzo de 2026, lo que implica un incremento de US$ 473,6 millones respecto al inicio del período. Este aumento equivale a una variación relativa de aproximadamente 63,9%, lo que evidencia una expansión considerable de este componente dentro de las reservas.

Durante 2025, el crecimiento del oro fue gradual pero constante. Entre enero y diciembre de ese año, el stock pasó de US$ 741,1 millones a US$ 1.143,3 millones, con un incremento absoluto de US$ 402,2 millones, equivalente a una variación de 54,3%.

Lea más: Reservas monetarias siguen creciendo

En paralelo, la participación del oro sobre el total de reservas aumentó de 7,5% a 10,4%, lo que implica una ganancia de 2,9 puntos porcentuales. El resultado indica que el crecimiento del oro no solo respondió a una expansión nominal, sino también a un mayor peso relativo dentro del portafolio de reservas.

El dinamismo se intensificó hacia finales de 2025 y comienzos de 2026. En enero de 2026, el stock de oro se ubicó en US$ 1.315,6 millones, lo que representó un salto mensual de US$ 172,3 millones respecto a diciembre de 2025, equivalente a un crecimiento de 15,1%.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En ese mismo mes, la participación del oro alcanzó 12,0%, lo que constituye el nivel más alto del período analizado. En febrero de 2026, el oro continuó aumentando hasta US$ 1.361,5 millones, con una participación de 12,5%, el máximo registrado en toda la serie.

Sin embargo, hacia marzo se observa una corrección parcial. El stock de oro descendió desde US$ 1.361,5 millones a US$ 1.214,7 millones, lo que implica una reducción de US$ 146,8 millones, equivalente a una caída de 10,8%.

Esta disminución también se tradujo en una menor participación relativa, que pasó de 12,5% a 10,4% al cierre del mes. A pesar de este ajuste, los niveles se mantienen claramente por encima de los observados durante 2025, lo que sugiere que la tendencia de fondo sigue siendo positiva.

En cuanto al saldo total de reservas, se evidencia una evolución más moderada. El saldo pasó de US$ 9.851,7 millones en enero de 2025 a US$ 11.719,6 millones en marzo de 2026, con un incremento absoluto de US$ 1.867,9 millones, equivalente a una variación de 19,0%.

Lea más: Reservas monetarias del país siguen creciendo con fuerte impulso del oro: ¿Qué factores impulsaron esta suba?

Esta diferencia en las tasas de crecimiento explica el aumento en la participación del oro dentro del total, dado que el oro creció a un ritmo considerablemente mayor que el saldo global.

El período analizado muestra un incremento significativo del oro en las RIN, tanto en términos absolutos como relativos, acompañado de una mayor participación dentro del saldo total.

A pesar de la corrección registrada en marzo de 2026, los niveles alcanzados consolidan una tendencia de fortalecimiento del componente del activo en las reservas, lo que podría contribuir a mejorar la solidez y diversificación del portafolio externo del país.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones