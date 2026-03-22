Reservas monetarias del país siguen creciendo con fuerte impulso del oro: ¿Qué factores impulsaron esta suba?

Los ahorros o colchones externos del Banco Central del Paraguay (BCP) siguen fortaleciéndose por el mayor ingreso de divisas y por el repunte en la cotización del oro, por lo que se ubican actualmente en niveles históricos, según se puede observar en los registros oficiales.

El saldo de las Reservas Internacionales Netas (RIN) ya sumaron US$ 11.605 millones a la primera quincena de marzo, cifra que representa un aumento del 5,5% respecto al saldo de diciembre del 2025, cuando estos valores llegaron a US$ 11.000 millones, es decir que en menos de tres meses, estos recursos sumaron US$ 605 millones.

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Al comparar con el mismo mes del año pasado, se observa un crecimiento del 18%, más de US$ 1.800 millones más de recursos que sumaron a estos ahorros del BCP.

Las reservas internacionales están compuestas principalmente en dólares estadounidense, por valor de US$ 9.741 millones a la quincena de marzo, o sea, el 84% de las RIN, otro porcentaje en oro y en Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Fuerte repunte de la participación en oro

Un dato relevante en el informe estadístico es el incremento en la participación de las reservas en oro que pasaron de un promedio del 7% a un 11% del total de los ahorros externos.

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En la segunda semana de marzo, el saldo de los recursos en oro llegó a US$ 1.348 millones, que representa un salto de 67% al comparar con el mismo periodo del año pasado, cuando estos valores estaban en alrededor de US$ 809 millones, según los datos.

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Pero ¿Qué factores impulsaron el repunte del saldo en dólares?

Expertos detallan que uno de los factores que beneficiaron a los ahorros en dólares fue el salto en la cotización del metal precioso.

El precio del oro cerró el año 2025 con un repunte aproximado del 65%, y superó por primera vez la barrera de los US$ 3.000 la onza en marzo del 2025 y actualmente está en US$ 4.661 por onza, aunque en la quincena de enero de este año tocó un pico histórico de US$ 5.416 por mayor demanda de activos de refugio, en un contexto de tensiones comerciales y geopolíticas en Medio Oriente, así como por la caída del dólar respecto a las principales divisas. Luego de esto, fue cediendo nuevamente para llegar al valor actual de US$ 4.661

Instituciones financieras como J.P Mogan estiman que el precio podría llegar nuevamente a los US$ 5.000 para finales de 2026. Entre los factores que impulsaron el alza de la cotización del metal precioso en el último año resaltan la política monetaria de la Reserva Federal (Fed) de los Estados Unidos con sucesivos recortes a la tasa de interés, debilidad del dólar por las políticas de flexibilización de EEUU que aumentó el atractivo del metal para los inversionistas, compras record por parte de Bancos Centrales.