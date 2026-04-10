ANDE retiró 35 conexiones directas sin medidor en Coronel Oviedo

Estos retiros de 35 conexiones directas sin medidor forman parte de la lucha que lleva adelante la ANDE contra las pérdidas eléctricas, las cuales generan un importante perjuicio al funcionamiento del sistema de distribución y a la calidad del servicio eléctrico, destacan.

Para la ejecución del operativo, la institución desplegó un total de 30 funcionarios, distribuidos en 12 cuadrillas conformadas por personal de la ANDE y empresas contratistas.

“La ANDE recuerda a la ciudadanía que las denuncias sobre conexiones irregulares se pueden realizar en forma confidencial a través de los siguientes canales oficiales”, señalan. Estos son: el Call Center 160, disponible las 24 horas; la aplicación móvil ANDE APP Mi ANDE; en WhatsApp (0962) 160 160; o la página web institucional www.ande.gov.py⁠; así como las oficinas comerciales de todo el país.