Conatel posterga por cuarta vez licitación de TV digital a pedido de grupo ligado a Ueno

La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), dirigida por Juan Carlos Duarte, debía recibir ya el 11 de diciembre del año pasado las ofertas correspondientes a la licitación que otorgará licencias para la explotación del Servicio de Televisión Digital Terrestre (TDT), de cobertura nacional.

Sin embargo, la recepción de ofertas ya se postergó en cuatro ocasiones, llamativamente a solicitud de la señora Liz Raquel Vázquez Benítez, en representación de la firma V. Media S.A., según la Resolución de Directorio N° 0729/2026, que autorizó una nueva prórroga hasta el 17 de junio.

La apertura de sobres se había fijado inicialmente para el 11 diciembre de año pasado, luego fue trasladada al 12 de enero, posteriormente al 12 de febrero y más tarde al 13 de abril. No obstante, Vázquez —hermana del empresario Miguel Vázquez, presidente del Grupo Vázquez— volvió a solicitar otra postergación, que nuevamente fue concedida por la institución.

Desde el lanzamiento de la convocatoria se denunció un posible direccionamiento hacia la citada firma, vinculada al Grupo Vázquez, conglomerado que recientemente incursionó en el ámbito de los medios de comunicación y que busca ampliar su presencia con un canal de aire de alcance nacional, al con apoyo del Gobierno.

V Media administra el diario La Tribuna y es considerada cercana a la administración de Santiago Peña, atendiendo a que, mediante Ueno Bank, accedió a recursos del Instituto de Previsión Social (IPS) y obtuvo contratos públicos relevantes.

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“La prórroga fue solicitada por V Media”

El gerente de Radiodifusión de Conatel, ingeniero Martín Gómez López, confirmó que la nueva postergación responde a un pedido puntual de una de las interesadas. “Se pospuso nuevamente y la nueva fecha es el 17 de junio, según la resolución”, indicó.

Explicó que uno de los principales factores que dificulta la presentación de ofertas es la complejidad técnica del proyecto. “Las empresas tienen que definir los terrenos donde instalarán las estaciones, evaluar alturas adecuadas para las torres y realizar cálculos de ingeniería para determinar la cobertura”, señaló.

Consultado sobre quiénes solicitaron las prórrogas, fue claro: “En esta ocasión pidió V Media SA". De acuerdo con los documentos, la empresa que ya solicitó cuatro postergaciones.

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Negó direccionamiento

Ante los cuestionamientos sobre un posible direccionamiento hacia la citada empresa, el funcionario rechazó esa versión, pese a que a pedido de la misma siguen otorgando postergaciones. “No hay direccionamiento. El pliego es el mismo para todos los oferentes”, afirmó.

Agregó que este tipo de prórrogas no es inusual en procesos similares. “En otras licitaciones, como en radios, también hubo pedidos de prórroga y se concedieron. El objetivo es que haya competencia y que la mayor cantidad de interesados pueda presentarse”, sostuvo.

Respecto a la posibilidad de nuevas postergaciones, admitió que la decisión no está en su área: “Depende del directorio; ellos son los que deciden”.

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Inversión supera los US$ 2 millones

Gómez López también detalló que la inversión requerida es elevada, lo que incide en los pedidos de prórroga. “Por lo bajo, la inversión supera los dos millones de dólares, aunque puede variar según los equipos que se utilicen”, explicó.

Aclaró que no existe un tope en el pliego: “Cada oferente puede presentar el proyecto de inversión que considere. A mayor inversión, mayor puntaje”.

Destacó que el proceso contempla cuatro aspectos de evaluación. Uno de ellos es excluyente. “El aspecto legal es obligatorio; si no se cumple, el oferente queda fuera. Luego se evalúan el aspecto técnico, económico y programático”, detalló.

En lo económico se asignan hasta 35 puntos según la inversión; en lo técnico, hasta 60 puntos conforme a la solidez del proyecto; y en lo programático, hasta 5 puntos.

“El pliego no cambió; se mantiene igual, con algunos ajustes realizados mediante circulares que están publicadas”, precisó.

Detalles del llamado

Según datos oficiales, adquirieron el pliego dos personas físicas —María Leticia Ramos Colmán y Eladio Giménez Vera— y una persona jurídica: V Media S.A.

La licitación contempla la instalación de una estación base en Fernando de la Mora (Central) y 15 repetidoras en distintos puntos del país, incluyendo Alto Paraná, Amambay, Boquerón, Canindeyú, Concepción, Guairá, Itapúa, Misiones, Ñeembucú y San Pedro.

Las licencias tendrán una vigencia de 10 años desde su adjudicación.