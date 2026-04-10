El inicio de la fase C de la defensa costera de Pilar depende de la orden de ejecución del MOPC

Equipos de maquinaria pesada se encuentran en la pista, a la espera de la orden de trabajo para dar inicio a las obras correspondientes a la fase C del proyecto de Defensa costera de Pilar, una iniciativa clave para mitigar las históricas inundaciones que afectan a la capital del departamento de Ñeembucú.

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El proyecto se inició en el año 2020 con la fase A, que incluyó trabajos de refulado, la construcción de un canal de derivación de 15 kilómetros del arroyo Ñeembucú y la instalación de tres compuertas con control hidráulico para casos de grandes crecidas.

Esta etapa demandó una inversión de 96,5 millones de dólares y fue ejecutada por el Consorcio CTC, integrado por las empresas Construpar SA, Tocsa SA, Tecnoedil SA y Concremix SA, que mantiene un contrato de mantenimiento hasta inicios de 2027.

Posteriormente, la fase B comenzó en 2025 con varios inconvenientes debido a la falta de financiamiento. El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anuló el proceso licitatorio y reiniciarlo, resultando adjudicado el Consorcio Sanitario Ñeembucú, conformado por Benito Roggio e Hijos SA, Los Trigales SA y Constructora Heisecke SA, con una inversión de 54 millones de dólares.

Esta etapa contempla la construcción de alcantarillado sanitario, desagües cloacales y una planta de tratamiento de aguas residuales.

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Fase C

La fase C estará a cargo del Consorcio Costero Ñeembucú, integrado por Constructora Heisecke SA, Los Trigales SA y Benito Roggio e Hijos SA, y marcará la culminación del proyecto integral. Esta última etapa incluirá infraestructura vial, recreativa y paisajística que complementará las defensas ya construidas.

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El plan prevé la creación de un parque lineal con avenidas, ciclovías, áreas verdes y espacios recreativos, con una inversión estimada de 38 millones de dólares.

Según explicó a los medios de comunicación el representante de Heisecke SA, Fernando Antona, los trabajos se dividirán en tres tramos: el primero abarca desde el arroyo San Lorenzo hasta el Puerto Nuevo; el segundo, desde el arroyo Ñeembucú hasta la ruta PY19; y el tercero comprenderá la zona urbana, desde el sector de la manufactura hasta el monumento a la Madre, ubicado en el barrio Obrero.

Antona indicó que actualmente se encuentran a la espera de la orden de inicio para comenzar los trabajos de esta última fase, que pondrá punto final a una obra largamente esperada por la población, especialmente tras episodios críticos de inundaciones como los registrados en 1983 y 2019.