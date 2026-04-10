Sedeco: denuncias de consumidores llegan a 800 por mes

Desde la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) informaron sobre un crecimiento sostenido en las denuncias ciudadanas, que años anteriores rondaban las 100 mensuales. En 2024 el promedio subió a 142, en 2025 alcanzó 634, y en lo que va de 2026 ya llega a 800 reclamos por mes.

Además destacan que entre enero y abril de 2026 la institución ya concretó más de 140 inspecciones, para mantener el ritmo de controles y acciones preventivas.

“Este aumento evidencia mayor confianza ciudadana en los mecanismos de defensa del consumidor y una mayor disposición a formalizar denuncias”, señalan.

345% aumentaron los reclamos de usuarios en el 2025

Desde el ente estatal detallaron que el 2025 marcó “un punto de inflexión en la gestión institucional”, con un incremento del 345% en reclamos, alcanzando 7.602 casos el año pasado, mientras que las consultas crecieron 44%, totalizando 11.998.

Según la Sedeco, la diferencia entre denuncia y reclamo radica en la finalidad de cada procedimiento. El reclamo busca una solución directa y conciliación entre el consumidor y el proveedor (ej. cambio de producto, devolución de dinero), mientras que la denuncia busca investigar y sancionar al proveedor por infracciones a la Ley 1334/98.

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Durante ese año en materia de control de mercado, la Sedeco realizó 511 fiscalizaciones y verificaciones, lo que representa un aumento del 100% respecto a 2024, según dieron a conocer. Además frente al 2023 representa un 140%.

“Como resultado, el 97% de los proveedores fiscalizados adecuaron sus prácticas comerciales, reflejando un fuerte impacto correctivo sobre el mercado”, añaden.

Sedeco recuperó más de G. 5.800 millones para consumidores

La Sedeco informó que recuperó más de G. 5.800 millones a favor de consumidores entre agosto de 2023 y febrero de 2026, a través de procesos de conciliación, además de las medidas correctivas impulsadas por la institución mediante sumarios administrativos y fiscalizaciones.

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“En el mismo periodo, la institución atendió más de 26.500 consultas y gestionó más de 11.400 reclamos, con una tasa de resolución superior al 80% en etapa conciliatoria, lo que permitió soluciones concretas y rápidas para los consumidores como devoluciones de dinero, reposición de electrodomésticos, reparaciones, cambios de vehículos y correcciones en facturación” comunicaron desde la Sedeco.

Modernización institucional y trazabilidad digital

Como parte del proceso de fortalecimiento institucional, desde febrero de 2025 la Sedeco implementó el sistema de Gestión de Expedientes Electrónicos Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), que mejora la trazabilidad, transparencia y seguridad jurídica de cada caso tramitado.