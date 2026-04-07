Sedeco cierra temporalmente un hipermercado de Villa Elisa

La Sedeco y la Municipalidad de Villa Elisa realizaron en conjunto este martes una intervención a la Hipermercado Luisito, ubicada en la avenida Von Poleski, entre Estados Unidos y Las Calas de la ciudad.
Sedeco informó que se detectaron irregularidades como falta de higiene y desorden en general en el local.
También hallaron presencia de ratas vivas y muertas en el sector de elaboración de panes y de plagas, como cucarachas, larvas y moscas en el depósito, de acuerdo con el reporte de la entidad de control.
Además, encontraron productos alimenticios en condiciones insalubres de almacenamiento y mercaderías vencidas expuestas a la venta.
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Condiciones representan riesgo
Desde la Sedeco señalaron que estas condiciones representan un riesgo directo para la salud de los consumidores.
A raíz de las mismas, se dispuso el cierre temporal del establecimiento hasta su plena adecuación.
ABC Color intentó contactar con representantes del hipermercado, sin éxito hasta el momento.