Nacionales
07 de abril de 2026 - 18:52

Sedeco cierra temporalmente un hipermercado de Villa Elisa

La Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco) decidió este martes cerrar de manera temporal el Hipermercado Luisito ubicado en la ciudad de Villa Elisa debido a supuestas irregularidades en el manejo de sus productos.

Por ABC Color

La Sedeco y la Municipalidad de Villa Elisa realizaron en conjunto este martes una intervención a la Hipermercado Luisito, ubicada en la avenida Von Poleski, entre Estados Unidos y Las Calas de la ciudad.

Sedeco informó que se detectaron irregularidades como falta de higiene y desorden en general en el local.

También hallaron presencia de ratas vivas y muertas en el sector de elaboración de panes y de plagas, como cucarachas, larvas y moscas en el depósito, de acuerdo con el reporte de la entidad de control.

Además, encontraron productos alimenticios en condiciones insalubres de almacenamiento y mercaderías vencidas expuestas a la venta.

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Condiciones representan riesgo

Desde la Sedeco señalaron que estas condiciones representan un riesgo directo para la salud de los consumidores.

A raíz de las mismas, se dispuso el cierre temporal del establecimiento hasta su plena adecuación.

ABC Color intentó contactar con representantes del hipermercado, sin éxito hasta el momento.