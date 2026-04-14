ANDE y el Departamento de Energía de EE.UU. analizan innovación y tecnología nuclear en Paraguay

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) recibió este martes a una comitiva de alto nivel del Departamento de Energía (DOE) de los Estados Unidos. El encuentro, encabezado por el presidente de la institución, Ing. Félix Sosa, y la representante norteamericana Beth Urbanas, tuvo como eje principal la innovación tecnológica y la exploración de nuevas fuentes de generación energética.

Durante la jornada, la delegación extranjera realizó una visita técnica a las instalaciones estratégicas de la ANDE, con especial énfasis en el Despacho de Carga. Este centro es el núcleo operativo desde donde se supervisa, en tiempo real, el funcionamiento del Sistema Interconectado Nacional, garantizando que la distribución de energía mantenga los niveles de estabilidad y confiabilidad requeridos para el consumo en todo el territorio paraguayo.

“Esta misión se enmarca en las reuniones que posicionan a Paraguay como sede de diálogo internacional sobre Reactores Modulares Pequeños (SMR) y financiamiento nuclear, congregando a expertos, autoridades y organismos multilaterales”, destaca la institución.

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Cabe mencionar que la ANDE y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) suscribieron ayer un convenio de cooperación técnica para analizar la posible implementación de Reactores Modulares Pequeños. El acuerdo busca evaluar la integración de la energía nuclear como un complemento a largo plazo dentro de la matriz nacional, atendiendo el crecimiento sostenido de la demanda eléctrica en el territorio paraguayo.

Además, Asunción se convirtió desde ayer en el epicentro del debate energético regional. Desde el lunes último hasta el próximo viernes, la Sede Social y Cultural de la ANDE alberga la Reunión Regional sobre Tecnología de Reactores Modulares Pequeños y Financiamiento de Proyectos Nucleares.