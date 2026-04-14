Transportistas de larga distancia urgen ajuste de precios ante aumento del costo del combustible

El aumento del costo de los combustibles se da a causa del conflicto armado en Medio Oriente, tras los ataques que realizaron tanto Israel, como Estados Unidos, contra Irán.

A consecuencia de los ataques al país persa, este movilizó tropas para cerrar el Estrecho de Ormuz, por donde pasa la mayor parte del crudo del mundo, causando un incremento en los precios de sus derivados.

Esta inestabilidad generó dos alzas de precios en Paraguay en los últimos 20 días, por lo que varios servicios se ven afectados, entre ellos, el transporte público, como también el transporte de mediana y larga distancia.

Humberto Rodas, presidente de la Cámara Paraguaya de Transporte Internacional Terrestre, recordó que ya derivaron hace un mes a la Dirección Nacional del Transporte (Dinatran) la planilla actualizada con los nuevos precios, pero que hasta ahora no tienen respuesta del gobierno para la actualización del precio del pasaje.

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“Nosotros ante el segundo aumento de combustible, habíamos presentado una nota a la Dirección Nacional de Transporte, Dinatran, en la cual manifestamos que era muy fuerte los dos aumentos y por ende el consejo se reunió y ya está en el Viceministerio de Transporte que arroja un 10% de aumento para los servicios tanto de media como de larga distancia”, detalló en conversación con ABC.

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Urgen resolución de ajuste

Agregó que esta petición se dio hace más de un mes, sin considerar además que ya se registraron dos nuevos aumentos de los precios del combustible.

“Lo que si nos preocupa es que estén manifestando de que esto podría seguir y de que practicamente el aumento se va a sostener durante todo el semestre, que recién en el segundo semestre del año iría otra vez bajando”, señaló.

Contó que de darse este escenario, en menos de un mes estarían solicitando un nuevo reajuste, ya que la implicancia del costo del combustible en el pasaje es de entre 30% y 40%.

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A esto se suma también el aumento del costo de los respuestos y otros insumos que infirien en el costo del pasaje que afectan sobre todo a las empresas de larga distancia, las cuales pueden sostener su operatividad ya que cuentan con reservas de combustibles en los tanques de sus propias estaciones de servicio.

“Nosotros muchas veces comprendemos la situación que uno atraviesa, especialmente nuestros usuarios, nuestros pasajeros, que ellos son conscientes de que siempre la lucha es por ellos también, pero ahora es insostenible y lo que esperamos es que en el trancurso de esta semana el Viceministerio pueda remitir al Poder Ejecutivo de tal manera a que ese decreto pueda salir y el aumento se pueda producir”, precisó.

Aumento del pasaje de larga distancia

De acuerdo a lo que le manifestaron desde la Dinatran, dicho decreto estaría emitiendose en un plazo máximo que se cumpliría la próxima semana. El mismo tendría que contemplar un reajuste del 10%, lo que significaría un incremento de G. 10.000, G. 15.000, o G. 20.000 en algunos lugares.

Otro factor que está en riesgo es la adquisición de buses nuevos, ya que para los mismos invierten aproximadamente entre US$ 15 millones y US$ 25 millones para la compra de entre 40 a 60 unidades. De no ajustar el precio del pasaje, no estarían concretando la compra.