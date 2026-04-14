Estos son los emblemas que lideran el mercado de combustibles en el país

El mercado de combustibles en Paraguay supera los 3.698 millones de litros comercializados y presenta mucha competencia en la que conviven grandes operadores y pequeños emblemas, de acuerdo con datos del sector privado y del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

Según los registros del último año, Shell (antes Barcos y & Rodados) se posiciona como el principal actor en volumen, con 671 millones de litros vendidos, lo que representa el 18% del mercado total.

Muy cerca se ubica la estatal Petropar, con 621 millones de litros y una participación del 17%, consolidándose como competidor directo y actor clave en la formación de precios. Su política de precios, sin embargo, ha sido cuestionada en reiteradas ocasiones por el sector privado, que advierte sobre posibles distorsiones asociadas a decisiones de tiente político.

El tercer lugar corresponde a Petrobras (PPOL), con el 12%, seguido por Copetrol, que alcanza el 10%. En conjunto, estos cuatro emblemas concentran aproximadamente el 57% del total comercializado, según los datos del sector.

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Mercado de combustibles: Los protagonistas del 43% restante

Detrás se encuentra un segundo grupo encabezado por Puma Energy (7%), junto a Petrosur, Ecop, Inversiones San Isidro y Petromax, cada uno con cerca del 5%, lo que refleja un segmento intermedio con peso relevante.

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Más abajo aparece un grupo más disperso: Petrochaco (4%), Compasa (3%), Enex e Integral (2%), además de una larga lista de operadores con participaciones del 1% o menos, lo que evidencia la fuerte dispersión en la base del mercado.

Entre estos últimos se encuentran Tega, Fuelpar, 3 Fronteras, Enercom, Hidronorte, Copeg y 3MG, todos con cerca del 1% del mercado, mientras que Corona, Yguazú y Petron registran participaciones infimas.

De acuerdo con los técnicos del sector, a diferencia de otros países con mayor concentración, el mercado paraguayo se divide entre liderazgo de los emblemas más grandes y fragmentación de los más pequeños.

Si bien los principales jugadores dominan el volumen, la presencia de múltiples emblemas mantiene la competencia activa mediante estrategias comerciales como alianzas con bancos para promociones con tarjetas de crédito.

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Rol de Petropar es determinante en el mercado

En este contexto, Petropar juega un rol determinante en el mercado de los combustibles del país. Su condición de empresa estatal le permite incidir en la dinámica de precios y actuar como referencia en momentos de volatilidad internacional.

No obstante, su administración suele ser cuestionada por el sector privado, que sostiene que su estructura le otorga mayor margen para absorber impactos sin la misma presión de rentabilidad que enfrentan los operadores privados.

Las recientes subas generalizadas reflejan esa "tensión" de la petrolera pública con los privados. Pese a haber aplicado su segunda suba en menos de un mes, Petropar mantiene precios por debajo de los emblemas privados, especialmente en el diésel, donde la brecha supera los G. 1.400 por litro. En total, la estatal acumuló un incremento de G. 1.200 por litro, en línea con el alza internacional del petróleo impulsada por el conflicto en Medio Oriente.

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En paralelo, el sector privado concretó hasta tres ajustes en el mismo periodo, con aumentos acumulados de hasta G. 2.680 por litro en el gasoíl y cerca de G. 1.550 en las naftas. Esto amplía la diferencia de precios y refuerza el papel de Petropar como referencia del mercado, en medio del debate sobre el impacto de su política de precios.

En conjunto, los emblemas privados concentran más del 80% del mercado, lo que los convierte en actores clave para garantizar el abastecimiento a nivel país. Referentes del sector advierten que, sin su participación, la capacidad de cobertura de la demanda sería limitada, especialmente en un contexto de alta volatilidad y presión sobre los precios internacionales.