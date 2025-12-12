Empleos verdes, un desafío para aplicarlo en Paraguay

El ciclo de talleres se desarrolló entre noviembre y diciembre de este año como parte de los esfuerzos conjuntos para acompañar el diseño e implementación de hojas de ruta nacionales orientadas a promover trabajo decente, una transición justa y la ampliación de la protección social.

“Cuando hablamos de empleos verdes nos referimos a una forma de empleo que aporta de manera medible a la sostenibilidad ambiental, se desarrolla bajo condiciones de formalidad y cumplimiento de la normativa ambiental, y requiere competencias técnicas especializadas junto con procesos de profesionalización continua”, indica PNUD.

Según informa PNUD, la iniciativa se desarrolló en el marco del Proyecto Seed Funding (SDG Fund), financiado a través del Acelerador Mundial de Empleo y Protección Social para Transiciones Justas, una acción conjunta del PNUD, la OIT y UNICEF que impulsa soluciones para el trabajo decente y la protección social, con especial atención a jóvenes y grupos en situación de vulnerabilidad.

La capacitación contó con 30 participantes de 12 distintas instituciones estratégicas del Estado, vinculadas al desarrollo productivo, la formación laboral y las políticas de empleo sostenible, entre ellas la Municipalidad de Asunción, el MADES, MTESS, MEC, MUVH, MEF, UNA, CONACYT, AFD, FAO, UIP, SNPP, SINAFOCAL, ANDE y el Viceministerio de Transporte.

Mediante metodologías de inteligencia colectiva trabajaron cinco mesas sectoriales: Economía Circular, Agricultura Sostenible, Construcción Ecológica, Energía Limpia y Transporte Sostenible y durante las cuatro semanas identificaron actores, capacidades, brechas e instrumentos que influyen en el desarrollo de este tipo de trabajos y buscaron consensos para fortalecer la articulación interinstitucional y la colaboración intersectorial en pos de una transición justa y sostenible.

“Durante cada día de taller contamos con representantes y expertos internacionales y nacionales de varias instituciones del país: Adriana Samaniego, Directora General de Estudios Económicos y Sociales de la Gerencia de Desarrollo Económico del Viceministerio de Economía y Planificación MEF, Lilian Portillo Directora de Planificación Estratégica del MADES y Alfredo Mongelos, Secretario Técnico de SINAFOCAL”, indica el reporte de PNUD.

Durante los talleres se priorizó la participación de funcionarios técnicos y profesionales con experiencia o interés en áreas como planificación sectorial, sostenibilidad, innovación, formación y capacitación laboral, economía circular y financiamiento para el desarrollo.

“La diversidad institucional y temática de los perfiles que fueron parte permitió un intercambio enriquecedor de perspectivas sobre la transición hacia una economía verde en Paraguay. La transición hacia el empleo verde no depende de un solo sector, sino de una constelación de instituciones públicas, privadas, académicas y comunitarias que estén trabajando en pos de un cambio para todas y todos”, resaltó José Vicente Troya, representante residente del PNUD en Paraguay.