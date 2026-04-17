Entregan maquinarias a la ANDE tras inversión de más de G. 15.160 millones

El acto de entrega de las maquinarias -que corresponde a la Licitación Pública Nacional N° 1899/25- fue encabezado por el presidente de la República, Santiago Peña, junto al titular de la ANDE, Félix Sosa, y otras autoridades nacionales.

El monto total de la inversión asciende a G. 15.160.225.986, financiados con fondos propios de la empresa estatal eléctrica, destinados a la incorporación de 11 equipos estratégicos para la Gerencia Técnica.

La nueva dotación incluye un miniexcavador sobre oruga de goma, diseñado para operar en espacios reducidos y de difícil acceso, además de 2 tractocamiones 6x4 con capacidad de hasta 40 toneladas, orientados al traslado seguro de equipos de gran tamaño.

También forman parte de la adquisición 2 topadoras de 14 y 20 toneladas, que serán utilizadas en tareas de movimiento de suelo y apertura de caminos en zonas donde se desarrollan obras eléctricas.

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A estos se suman una retroexcavadora cargadora de uso versátil, 3 tractores agrícolas destinados al mantenimiento de franjas de servidumbre y 2 ómnibus con capacidad para 25 a 30 personas, destinados al traslado del personal técnico.

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Distribución y alcance nacional

Los equipos serán distribuidos en los Departamentos de Mantenimiento de Líneas de Transmisión de las regiones Este, Sur y Norte, así como en el Área Central Acaray y el Departamento de Operación de Vehículos.

Desde la ANDE destacaron que esta inversión permitirá optimizar los trabajos en campo y mejorar significativamente los tiempos de respuesta ante fallas o emergencias en el sistema eléctrico.

Asimismo, las maquinarias serán clave para reforzar la logística operativa, especialmente en tareas de intervención y traslado de equipos en zonas de difícil acceso.

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Impacto en el servicio eléctrico

Uno de los ejes centrales de esta incorporación es la limpieza y mantenimiento de la franja de servidumbre en más de 7.000 kilómetros de líneas de transmisión de 500 kV, 220 kV y 66 kV en todo el país.

Este trabajo es fundamental para reducir riesgos de incendios, facilitar inspecciones y garantizar condiciones adecuadas para el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo.