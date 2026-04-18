Conajzar adjudica la quiniela: un negocio millonario con dos nuevos concesionarios

La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), presidida por Carlos Liseras, informó que adjudicó dos concesiones para la explotación del juego de la Quiniela en todo el territorio nacional, en el marco de la Licitación Pública Nº 01/2025.

La decisión fue adoptada durante la sesión ordinaria realizada el 17 de abril de 2026, con la participación de todos sus miembros, incluyendo representantes del Ministerio del Interior, la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (DIBEN), los municipios y las gobernaciones. La reunión estuvo presidida por el representante de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT).

Mediante la Resolución Nº 47/2026, el organismo resolvió adjudicar las concesiones a dos oferentes: por un lado, el Consorcio integrado por DARUMA SAM S.A., CAPRONI S.A. y DATAFORGE S.A.; y por otro, la firma Technologies Development of Paraguay S.A. (TDP S.A.).

Según el comunicado oficial, ambas propuestas cumplieron con los requisitos establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones, acreditando solvencia jurídica, técnica y financiera para la explotación del juego.

Conajzar aseguró que el proceso licitatorio se llevó a cabo conforme a los principios de legalidad, transparencia, igualdad y libre concurrencia, respetando las normativas vigentes.

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Asimismo, recordó que los recursos generados por los juegos de azar son destinados al financiamiento de programas de salud pública, educación y bienestar social dirigidos a sectores vulnerables.

Fin del monopolio y un negocio millonario

La adjudicación se da en el marco de un cambio clave en el régimen de juegos de azar. Con la promulgación de la Ley Nº 7438, en enero de este año, se eliminó el monopolio en la explotación de la quiniela y las apuestas deportivas, permitiendo adjudicar licencias a más de una empresa.

Anteriormente la concesión se otorgaba a un solo operador. Los oferentes adjudicados habían ajustado sus propuestas al canon mínimo del 19% sobre la recaudación bruta mensual, con un piso garantizado de G. 9.500 millones.

Asimismo, el Consorcio Forte Capital había desistido de participar durante el proceso.

El negocio de la quiniela en Paraguay mueve más de 120 millones de dólares al año, lo que explica el fuerte interés en su explotación. Hasta ahora, la concesión estaba en manos de TDP S.A., cuyo contrato ya se encontraba vencido.

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Antecedentes de controversias en adjudicaciones

La explotación de la quiniela no ha estado exenta de polémicas en años recientes. La última adjudicación, realizada en 2020 a favor de TDP S.A., estuvo marcada por denuncias de presuntas irregularidades.

Entre los cuestionamientos figuraban supuestos incumplimientos en el pago de obligaciones legales, como la retención del 10% de los premios mayores destinada a veteranos de la Guerra del Chaco, así como recursos que debían transferirse a la Diben y al Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud (Fonares).

En 2022, el Ministerio Público llegó a imputar a directivos de la firma y a exmiembros de Conajzar por la presunta adjudicación irregular. Sin embargo, todos los involucrados fueron posteriormente sobreseídos de forma definitiva.