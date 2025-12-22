Ejecutivo prorroga concesión de la Quiniela hasta junio de 2026

El presidente de la República, Santiago Peña, firmó el Decreto N° 5142 mediante el cual se dispuso la prórroga excepcional del contrato de concesión del juego de azar denominado “Quiniela”, a fin de garantizar la continuidad del servicio y la recaudación de fondos para el Estado.

Extensión excepcional hasta junio de 2026

A través de la normativa, el Poder Ejecutivo aprobó la Resolución CONAJZAR N° 55/2025, que extiende la concesión a favor de la firma Technologies Development of Paraguay S.A. (TDP S.A.) -, actual adjudicataria, hasta el 30 de junio de 2026, en todo el territorio nacional.

Según se detalla en el decreto, la medida responde a circunstancias extraordinarias que impidieron culminar el nuevo proceso licitatorio antes del vencimiento del contrato original, previsto para el 18 de diciembre de 2025.

Entre los principales motivos se menciona el proceso de reestructuración institucional derivado de la fusión e integración de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (CONAJZAR) a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), en el marco de las recientes reformas legales establecidas por la Ley N° 7438/2025.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Estos son los cambios que trae la nueva ley de la Conajzar en la quiniela y apuestas deportivas

Evitar vacío legal

Asimismo, el Ejecutivo argumenta que la prórroga busca evitar un vacío legal que podría afectar la seguridad social y económica, poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo vinculados directa e indirectamente al sector de juegos de azar. Otro punto clave es la relevancia de la Quiniela como principal fuente de ingresos provenientes de este rubro, cuyos recursos son destinados prioritariamente al financiamiento de programas y gastos sociales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Garantías y plazos

En cuanto a las condiciones establecidas, el decreto dispone que TDP S.A. deberá presentar las garantías de fiel cumplimiento del contrato y de pagos sustitutivos como requisito previo para la firma de la adenda al contrato de concesión. Para ello, se fijó un plazo máximo de 10 días corridos para la suscripción del documento ante Escribanía Pública, quedando autorizado el presidente de la CONAJZAR para la firma correspondiente.