El gasto público crece 4,5% a marzo de 2026 y supera los US$ 2.200 millones

Al desagregar los componentes, se observa que los principales aumentos se concentran en rubros de carácter rígido, lo que refuerza la limitada capacidad de ajuste del presupuesto en el corto plazo. En primer lugar, los Servicios Personales registraron el mayor incremento en términos absolutos, con una suba de G. 674.967 millones, lo que equivale a un crecimiento del 13,0%. Este rubro alcanzó G. 5,859 billones, consolidándose como el principal componente del gasto. La magnitud de este aumento refleja el peso estructural de la masa salarial dentro de las finanzas públicas, así como su baja flexibilidad ante eventuales necesidades de ajuste.

En segundo lugar, las Transferencias mostraron un incremento relevante de G. 287.165 millones, con una variación del 21,4%, una de las más elevadas en términos relativos, comportamiento que sugiere una expansión de programas de asistencia o compromisos sociales, que también tienden a presentar alta rigidez, dado su impacto directo sobre los ingresos de los hogares.

Por su parte, las Jubilaciones y Pensiones aumentaron en G. 222.918 millones, con un crecimiento del 10,8%, alcanzando G. 2,293 billones. Este resultado responde a las obligaciones recurrentes que siguen creciendo en función del número de beneficiarios y de los ajustes en los haberes. El componente constituye otro elemento clave de la rigidez presupuestaria, ya que su reducción no resulta viable en el corto plazo.

En menor medida, otros rubros también registraron aumentos. Los Alimentos presentaron un crecimiento del 23,2%, con una expansión de G. 11.508 millones, mientras que los Servicios Básicos aumentaron en G. 1.167 millones, equivalente al 3,2%. Asimismo, la categoría Otros registró una suba de G. 103.780 millones, con una variación del 17,0%. Aunque estos montos resultan menores en términos absolutos, reflejan presiones adicionales sobre el gasto corriente.

En contraste, algunos componentes mostraron reducciones significativas, lo que contribuyó a moderar el crecimiento total. Las Inversiones cayeron en G. 416.890 millones, lo que implica una disminución del 33,8%, situándose en G. 815.423 millones. Este ajuste resulta relevante, ya que la inversión pública suele actuar como variable de ajuste ante restricciones fiscales, a diferencia de los gastos rígidos.

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De forma similar, los Medicamentos registraron una reducción de G. 251.627 millones (-31,6%), y los Combustibles disminuyeron en G. 17.923 millones (-40,3%). Estos descensos reflejan ajustes puntuales que, si bien alivian parcialmente la presión sobre el gasto, no modifican la tendencia estructural.

Finalmente, el Servicio de la Deuda se mantuvo prácticamente estable, con un leve aumento del 0,3%, equivalente a G. 7.528 millones, lo que indica una carga financiera constante en el periodo analizado.

Como se ha expuesto, la estructura del gasto evidencia una fuerte concentración en componentes rígidos como salarios, transferencias y jubilaciones, los cuales explican gran parte del incremento observado. Esta configuración continúa limitando el margen de maniobra del Estado para reasignar recursos hacia áreas estratégicas, en especial en contextos de restricciones fiscales.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones