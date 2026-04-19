ANDE instalará planta fotovoltaica de 10 MW en Pozo Hondo

El acuerdo para la construcción de una planta de 10 MW con sistema de almacenamiento, fue suscrito el sábado último con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña, y las firmas de la ministra del MOPC, Claudia Centurión, el presidente de la ANDE, Félix Sosa, y el intendente de Mariscal Estigarribia, Víctor Manuel Díaz Ávalos. El documento establece un marco de cooperación interinstitucional para el desarrollo de obras eléctricas y viales en la zona de influencia de la citada localidad.

La futura planta fotovoltaica tendrá una capacidad de 10 MW e incorporará un sistema de respaldo en baterías. Para su ejecución, la Municipalidad de Mariscal Estigarribia otorgó a la ANDE un predio de 20 hectáreas bajo la modalidad de comodato gratuito por un plazo de 30 años.

El plan incluye también la mejora de los accesos viales a cargo del MOPC, con el fin de facilitar la conectividad y las tareas operativas de la infraestructura. Esta intervención busca asegurar las condiciones técnicas necesarias para el emplazamiento y el mantenimiento de los equipos en la región.

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Distribución de responsabilidades institucionales

De acuerdo con el convenio específico, la ANDE asume la responsabilidad de la inversión, construcción, operación y mantenimiento de la central. Asimismo, la estatal se encargará de las obras eléctricas complementarias, que comprenden la adecuación de las redes de media y baja tensión, la conexión a la red existente y la instalación de transformadores de distribución para el suministro local.

Por su parte, el MOPC coordinará con el municipio la identificación y ejecución de las obras viales requeridas. La Municipalidad de Mariscal Estigarribia facilitará los permisos, el acceso a información técnica y la formalización del terreno. Tras la firma, las autoridades realizaron una inspección técnica al predio designado para verificar las condiciones del sitio donde se desarrollarán las obras de generación con fuentes renovables.