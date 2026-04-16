Suba del combustible afecta a usuarios de lanchas: pasaje cuesta G. 3.000 más

Estas personas vienen diariamente desde Chaco’i hasta Asunción, ya sea para trabajar, estudiar o hacer vida social y para ello se desplazan en lanchas, cuyo pasaje hasta hace unas pocas semanas costaba G. 5.000, pero con el incremento del precio de los combustibles los lancheros se vieron obligados a reajustar sus tarifas y ahora los pasajeros deben abonar G. 8.000.

Si bien existe el transporte terrestre en su zona, el viaje por la vía fluvial significa un gran ahorro de tiempo.

“Ocho mil guaraníes es demasiado y más para la gente que viene todos los días”, manifestó una pasajera al arribar al puerto de Asunción.

Cabe señalar que el viaje de los usuarios no termina con la llegada al puerto, ya que muchos nuevamente deben abordar un colectivo para llegar a su destino final, lo que hace que el gasto diario se eleve mucho más.

Y pese a que los usuarios son conscientes del porqué del encarecimiento, se muestran disconformes, ya que el aumento es muy grande y prácticamente arbitrario, ya que no existe resolución alguna que lo sustente.

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“No hay ninguna resolución, solamente los lancheros alzaron. Estamos viendo cómo hacer; queremos hacer una reunión con el presidente de los lancheros, con concejales, a ver si hacen algún proyecto. Algo hay que hacer porque ya es demasiado”, manifestó otra de las usuarias.

Por su parte, los lancheros presentes en el sitio no quisieron hacer comentarios respecto al incremento de sus tarifas.

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