Itaipú y Yacyretá: más uso local, menos cesión a Brasil y Argentina

De enero a marzo últimos, las centrales binacionales se apuntaron una producción de 22.888 GWh (1 GWh = 1000 MWh), en tanto que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), en el mismo lapso, retiró de ambas hidroeléctricas 9.329 GWh.

Si limitamos nuestra observación al aprovechamiento de la energía paraguaya en ambas hidroeléctricas en el período de referencia, las fuentes consultadas confirman que alcanzó 9.329 GWh y que de ese total la ANDE inyectó en sus redes 81% y “cedió” a sus socios (Brasil y Argentina), el 19%.

Si comparamos los 9.329 GWh que la ANDE utilizó de la energía eléctrica paraguaya entre enero y marzo últimos con los 8.022 GWh que inyectó a su sistema en similar período de 2025, concluiremos que el aprovechamiento de la energía paraguaya paraguaya en las binacionales aumentó 16,29% o 23,91% más en el primer trimestre de 2024.

Se reduce la controvertida cesión

En lo concerniente a la controvertida “cesión paraguaya” de energía a sus socios por partes iguales en Itaipú y Yacyretá, del cotejo de las cifras que apuntaron las fuentes oficiales se infiere que entre 2026 y 2025 (primer trimestre), pudo notarse una merma del 19%.

Las fuentes oficiales consignan que en el primer trimestre de este año, la ANDE cedió al Brasil y a la Argentina, de su energía (Tratado de Itaipú, Art. XIII) 2.115 GWh GWh, mientras en el mismo laso de 2025 les entregó 4.059 GWh.

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Sobre las razones de esta merma, nuestros informantes, que pidieron el anonimato, dijeron que: “el margen de disponbilidad de potencia se redujo drásticamente, principalmente en el horario de punta de carga del SIN, debido al aumento del consumo nacional y a la menor generación, consecuencia a su vez del déficit hidrológico”.