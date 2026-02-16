De 42 años de producción de Itaipú, Paraguay solo aprovechó el 10,38%

De acuerdo con los registros, no todos, debido al culto a la opacidad que ahí profesan, a finales del 2025, los registros de binacional daban a conocer una producción acumulada de 3,124,679.000 MWh (1 MWh = 1000 KWh).

Si la demanda de energía eléctrica del mercado paraguayo alcanzó en el ejercicio precedente 29.419.000 MWh, al cotejarla con la producción acumulada de Itaipú, se concluye que la misma serviría para atender el consumo 106 sistemas eléctricos como el que exhibió nuestro país en 2025.

Apuntábamos que no todos los datos concernientes a la relación de nuestro país con Itaipú están visibles, en este caso el de la cantidad de energía que consumió el país en los 41 años y ocho meses de operación de central.

No obstante, otras fuentes, muchas de ellas extraoficiales, concluyen que en el lapso de referencia, la ANDE retiró 324.441,000 MWh.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Apenas el 10,38%

Como primera estación en ese recorrido, observamos que una conclusión cae por su propio peso: en 41 años y ocho meses , la República del Paraguay, propietaria por partes iguales de Itaipú, en condominio del río Paraná, pudo aprovechar solo el 10,38% de la producción de la central binacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Paraguay, en 40 años, aprovechó apenas 9,1% de la producción de Itaipú

¿Qué pasó con la abrumadora diferencia, el 89,5% faltante? la respuesta es simple, la aprovechó nuestro socio, en condominio por partes iguales: Brasil.

El Ar. XIII del Tratado de Itaipú consagra que “la energía producida por el aprovechamiento hidroeléctrico... será dividida en partes iguales entre los dos países ...”. En otras palabras, si en 41 años y ocho meses Itaipú generó 3.124.679.000 MWh, 1.562.339.500 (el 50%) correspondían al Paraguay.

¿Qué hicieron las administraciones de turno del país con cuantioso caudal de energía, equivalente a la demanda de 53 países como el nuestro? La ANDE retiró 324.441.000 GWh, el 10,38% de toda la producción de la central binacional, o el 20,8% de la energía paraguaya, o sea 1.562.339.500 MWh.

Preguntas indispensables

Qué se hizo con esos 324.441.000 no se sabe en detalles, ¿La inyectaron al sistema nacional? ¿Optaron por la exportación real? ¿Se dedicaron a privilegiar la demanda del sector residencial? ¿Subestimaron la industrial? ¿Los esfuerzos por reemplazar la utilización de derivados del petróleo y biomasa fueron convincentes? ¿Fueron suficientes su campañas para evitar las pérdidas, especialmente en distribución?

Las respuestas no solo son escasas, sino muchas veces insuficientes. Entendemos que de buscar las respuestas, principalmente, debe encargarse principalmente la Contraloría General de la República, así como otros organismos de control.

Si el Sistema Interconectado Nacional utilizó en esos 41 años y ocho meses de producción de Itaipú 324.441.000 MWh, quedan pendientes de respuestas otras preguntas.

Según el Tratado, en los casi 42 años Itaipú generó 3.124.679.000 MWh, de los que 1.562.339.500 correspondían al Paraguay (Art. XIII). Cómo utilizamos los 324.441.000 MWh (el 20,8%) es otra pregunta lógica, y más exigente aún, qué hicieron nuestros gobiernos de turno con el 79,2% restante.

Lea más: Pagos al Paraguay en Itaipú siguen lejos del justo precio

Apenas US$ 4,5/MWh

Según la interpretación vigente, el Tratado de Itaipú “reconoce” -en rigor al Brasil- “el derecho de adquisición” de la energía que no sea utilizada por una de las partes a cambio de una “compensación”.

Esa “compensación” sumaba a finales del 2025.US$ 5.600.725.700, luego, el último paso, dividamos es cantidad por 1.1237.898.500 ( la energía cedida) y obtendremos un sorprendente resultado: nos pagaron por cada MWh que les cedimos, US$ 4,5, valor que ninguna relación tiene con el mandato de Justo precio y tampoco con los valores de mercado.