Dólar sigue cediendo terreno frente al guaraní, hoy bajó a G. 6.294

El valor del dólar sigue bajando en el contexto de complicaciones externas por la crisis en Medio Oriente y por políticas de Donald Trump presidente de los EEUU que deterioran la cotización.

Es así que en el plano local, la divisa ya bajó 21% interanual, es decir en comparación a la posición que tenía hace un año atrás de cerca de G. 8.000. La cotización del dólar cerró este martes en G. 6.350 en el cambio efectivo o minorista, y en el interbancario la cotización cayó a G. 6.294 en el segundo día operativo de la semana.

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Si bien las proyecciones con respecto al dólar se mantienen cautelosas por la situaciones de incertidumbres tanto externas, como internas por los recientes cambios en el Ministerio de Economía, entre otras situaciones que afectan el mercado.

Agentes económicos estiman que el valor del dólar se irá normalizando en los próximos meses para cerrar el año en un valor cercano a G. 6.650

Sin mucho impacto en la canasta

Pese a la reducción importante que viene mostrando el tipo de cambio a nivel local y que favorece principalmente a las importaciones, el efecto traslado a precios no se aplica de la misma manera, al menos en los bienes esenciales de la canasta. Según datos oficiales, alrededor del 30% de los productos que integran el IPC son importados, por lo que se espera algún impacto por la baja del dólar, lo cual también ayude a contener los precios.

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Si se ha visto algunas reducciones en precios de bienes durables como electrónica, electrodomésticos, autos y demás.

Expertos consultados opinan que no hay mucho que hacer con respecto al dólar en el contexto actual, ya que la cotización es una variable que depende de situaciones mayormente ajenas en esta oportunidad.