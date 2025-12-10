Cotización del dólar vuelve a ceder y advierten que tendencia débil persistirá

La cotización del dólar volvió a descender este miércoles frente a la moneda local, cerrando en su nivel más bajo en lo que va del año. Así en la jornada de este miércoles la divisa cerró operaciones en el mercado minorista o efectivo en G. 6.630 en la compra y G. 6.820 en la venta.

En lo que respecta al mercado interbancario o mayorista, el valor de divisa también descendió en comparación a la jornada anterior y cerró en G. 6.757.

¿Qué factores inciden en la cotización?

Expertos explican que la cotización de la divisa está explicada mayormente por la influencia del contexto externo por las decisiones de políticas económicas de los Estados Unidos para favorecer la competitividad de sus productos, algo sobre el cual no tenemos poder de incidencia. Ellos están tratando de que sea más barato Estados Unidos, que sean más baratos frente a otros mercados.

Por otro lado, también hay una fuerte inyección de divisas por las inversiones que se están concretando, aumentando la oferta de divisas y presionando por ende la cotización a la baja, explicó el economista César Paredes, presidente de Cadiem.

Yo creo que va a seguir viniendo las inversiones al país y salvo que se dé un giro muy brusco económico, que no veo que pase, va a seguir viniendo dólares para invertirse en Paraguay, y eso es lo que está dando esta situación. No veo cómo repunte el dólar así en esas condiciones”, detalló Paredes.

De acuerdo con las perspectivas que observan del mercado, todo indica que va a haber mucho movimiento económico y que va a haber recursos que vendrán acá y se van a transformar en inversión local.