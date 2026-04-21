Yacyretá realizó millonarios desembolsos en Itapúa, hasta para la castración de mascotas

En una jornada que contó ayer con la presencia del presidente Santiago Peña en Encarnación, la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) ratificó su rol como principal financista de la región. El director ejecutivo de la EBY, Luis Benítez, explicó que, tras un periodo de austeridad y recortes de “gastos innecesarios”, los recursos se redireccionaron hacia una inversión social diversificada.

Entre los puntos más llamativos de este reporte de gestión realizado durante el acto de entrega de títulos de propiedad y aportes sociales por parte de la EBY en el departamento de Itapúa, figura la puesta en marcha de una moderna clínica veterinaria móvil.

Con una inversión de G. 614.000.000, la misma está destinada al castración y desparatización de animales domésticos, bajo el argumento que esto también impacta en la educación vial y el uso de espacios públicos.

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Seguridad jurídica y millonario impacto patrimonial

El desembolso más significativo de la jornada se centró en la regularización de viviendas y comercios para familias relocalizadas. Según los datos oficiales entregaron 835 títulos de propiedad en los últimos 30 meses, que sumado a los locales comerciales totaliza una regularización para 1.365 familias. Esta acción representa una inyección patrimonial de G. 92.260.000.000, permitiendo que cada vivienda adquiera un valor legal de G. 140.000.000, facilitando el acceso a créditos para los beneficiarios.

A esta cifra se añaden terrenos cedidos en Encarnación y Cambyretá con una tasación de G. 12.000.000.000, además de la inversión de G. 2.000.000.000 en refacciones para el Ministerio de la Niñez. Luis Benítez destacó que estos logros son fruto de un trabajo silencioso que busca saldar deudas sociales de décadas, permitiendo que las familias dejen un legado tangible a sus hijos.

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El presupuesto de la binacional también fue destinado hacia la educación y la salud pública, según el recuento que hizo Benítez en el acto público.

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En el ámbito académico, el convenio con la Gobernación de Itapúa alcanzó los G. 14.830.000.000, mientras que el apoyo a las becas del Gobierno del Paraguay en el departamento sumó otros G. 3.145.000.000. El rubro de transporte universitario para diversos distritos demandó G. 6.546.340.000, sumado a los G. 1.359.314.518 destinados a gratificaciones para 873 jóvenes pasantes y G. 1.240.514.346 para salarios de docentes técnicos.

En cuanto a la infraestructura sanitaria, la EBY destinó G. 5.000.000.000 para la limpieza integral del Hospital Regional de Encarnación y otros G. 1.115.000.000 para mejoras edilicias en el mismo centro.

También reportó inversiones de G. 805.000.000 en la USF de San Pedro, G. 1.400.000.000 en equipamiento médico y generadores, y G. 1.078.000.000 para la compra de medicamentos destinados a personas vulnerables.

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Fomento productivo y el total de la inyección económica

Benítez contó que el programa Pro Paraguay Itapúa duplicó su inversión hasta alcanzar los G. 16.000.000.000 para la agricultura familiar en 30 distritos. Asimismo, se destinaron G. 12.000.000.000 en bonos de víveres para relocalizados, G. 5.200.000.000 para pescadores en veda y G. 4.900.000.000 en la construcción de 14 sistemas de agua potable.

Otros aportes incluyeron G. 2.400.000.000 para organizaciones sin fines de lucro, G. 958.000.000 para microemprendedores y la entrega de maquinaria pesada valuada en unos US$ 72.000.

Al realizar la sumatoria final de todos los conceptos detallados por la administración de Yacyretá, el monto total invertido en el departamento de Itapúa asciende a la suma global de G. 184.821.168.864, a los que se suma un tractor con pala frontal valorado en US$ 72.000.