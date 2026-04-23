¿Cuándo iniciarán las obras de la desastrosa avenida Avelino Martínez?

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que equipos sociales de las empresas contratistas, realizaron visitas casa por casa en la zona de la avenida Avelino Martínez, en San Lorenzo, para informar a los vecinos sobre el cronograma de obras y relevar datos en terreno.

De acuerdo con los datos de la institución, igualmente, junto a los responsables de la supervisión de la Dirección de Gestión Socio Ambiental (DGSA) de la institución, se desarrollarán encuentros comunitarios que abrirán espacios de diálogo para tratar aspectos vinculados al mejoramiento del tramo y recoger inquietudes y aportes de los pobladores, fortaleciendo así la comunicación directa y la articulación con actores locales durante todo el proceso.

La obra fue adjudicada en octubre del año pasado, pero aún no se inicia debido a problemas de espacio fiscal que afectan a varios proyectos. Según el MOPC, los trabajos comenzarían en la primera quincena de mayo, mientras continúan ajustando detalles técnicos del proyecto.

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Detalles de la obra

La iniciativa contempla la rehabilitación integral de la avenida Avelino Martínez y su continuación Luis María Argaña (Tres Bocas), una arteria clave que conecta puntos importantes del departamento Central. Se trata de una intervención largamente esperada por la ciudadanía para mejorar la seguridad vial, ordenar el tránsito y optimizar la conectividad en una zona de alta circulación. Hoy el tramo está en pésimo estado.

El plan abarca casi 6 kilómetros y se ejecuta en dos frentes. El primer tramo, a cargo del Consorcio Vial GS (T&C S.A. y Black S.A.), representado por Francisco Griñó, adjudicado por G. 128.455.760.129, se extiende desde el kilómetro 0,200 hasta el 3,5.

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El segundo frente corresponde al Consorcio Constructora Asunción S.A. y Asociados/49 (Constructora Asunción S.A. y Enrique Edgardo Díaz Benza Cano), representado por José Díaz Benza, con una inversión de G. 114.303.279.862, y comprende desde el kilómetro 3,5 hasta el 5,95.

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El trayecto a ser mejorado inicia en la zona de Tres Bocas, en su empalme con la ruta PY01, y se extiende hasta la ruta PY02, en el centro de San Lorenzo, consolidándose como un corredor esencial dentro de la red vial metropolitana.

Las obras incluyen una rehabilitación estructural integral, con pavimento de hormigón hidráulico sobre base granular, sistemas de drenaje y cordones cuneta, además de adecuaciones al entorno urbano. Asimismo, se ejecutarán trabajos para la captación de aguas pluviales en la zona, y en las calles transversales se contempla la remoción del pavimento existente y su posterior reconstrucción.