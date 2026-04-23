Avelino Martínez: sigue en pésimas condiciones por falta de presupuesto, pese a adjudicación

La Avda. Avelino Martínez sigue dando su peor cara a los miles de usuarios que a diario utilizan esta arteria que conecta barrios y ciudades del departamento Central. En ese sentido, los automovilistas cuestionan el deterioro de la vía y la demora en el inicio de las obras anunciadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

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Los pobladores y usuarios aseguran estar cansados de circular por el trayecto que se encuentra lleno de baches y en condiciones precarias. El tramo es conocido por sus profundos baches, tanto que lo han bautizado con el apodo de “Bachelino”..

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Uno de los tantos usuarios, cuestionó el problema vial. “Esto ya no se puede soportar. Provoca embotellamientos, destruye nuestros vehículos, y las autoridades solo se limiten a hacer remiendos cada tanto. Es el colmo", repudió José Velázquez.

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Según informó el MOPC, las obras de readecuación abarcarán unos 6 kilómetros y se extiende hasta la ruta PY01 (zona de Tres Bocas) hasta su conexión con la Ruta PY02, en el corazón del centro de San Lorenzo (Avda. Del Agrónomo).

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El trayecto cruza por las ciudades de San Lorenzo y Ñemby, y conecta con las ciudades de Fernando de la Mora, San Antonio, Villa Elisa, Capiatá, Luque, y otras ciudades aledañas.

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Los detalles de los trabajos se encuentran disponibles en la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) con el ID 468285, en el portal figura que fue adjudicado el 8 de octubre del 2025 al “Consorcio Vial GS” y al “Consorcio Constructora Asunción S.A. y Asociados/49”, por un monto superior a G. 242.000 millones.

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La millonaria obra fue dividida en dos lotes y adjudicada a los siguientes consorcios, según la Resolución N° 1748:

Lote 1 (Km 0+200 al 3,5): Adjudicado al Consorcio Vial GS (T&C S.A. y Black S.A.) por un monto de G. 128.455.760.129. Representado por el Econ. Francisco José Grinó Troche .

Lote 2 (Km 3,5 al 5,95): A cargo del Consorcio Constructora Asunción S.A. y Asociados/49 (Constructora Asunción S.A. y Enrique Edgardo Díaz Benza Cano), con una inversión de G. 114.303.279.862. Representado por el Arq. José María Díaz Benza Camerón.

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Desde el MOPC publicaron en su portal oficial los detalles de la adjudicación de las obras. No obstante, hasta el momento no han publicado la fecha prevista para el inicio de los trabajos. La ministra del MOPC, Claudia Centurión, en entrevistas expuso que muchas obras no han iniciado por falta de presupuesto. Mientras que, en el portal de esta cartera del Estado, se aclara la continuidad de los trabajos durante los ejercicios fiscales 2026 y 2027 estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria.