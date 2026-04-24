Dólar cae a mínimo de G. 6.300: ¿Quiénes ganan o pierden en este escenario?

Aunque el dólar en Paraguay suele moverse al ritmo de factores internacionales como en todo el mundo, el comportamiento doméstico por ahora, termina inclinando la balanza en el día a día. El resultado se traduce en un fenómeno con impacto directo sobre precios y expectativas.

Así sumado al factor externo, por el conflicto en Medio Oriente, también pesan otros factores internos como el mayor flujo de divisas por exportaciones y captación de inversiones, mayor demanda de importadores, entre otros que terminan presionando a la baja la cotización del dólar.

La divisa estadounidense bajó de nuevo 30 puntos en el cambio efectivo para cerrar este viernes en G. 6.250 en la compra y G. 6.300 en la venta. Mientras que en el cambio interbancario, la divisa cerró en G. 6.304, su menor valor en cinco años.

Con esta baja el dólar acumula una caída del 21% frente al guaraní en el último año y alrededor del 5% en lo que va del 2026.

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Ganadores y perdedores con la cotización

La depreciación del dólar suele ser un alivio para el sector importador, ya que esta posición les reduce el costo en moneda local de mercaderías, insumos y bienes de capital. Esto impacta en cadenas tan distintas como farmacias, tecnología, construcción, industria y comercio minorista.

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En contrapartida, el escenario es más desafiante para exportadores, ya que un dólar más barato implica que, por cada venta al exterior, el ingreso convertido a guaraníes puede ser menor. Eso recorta márgenes, dificulta cubrir costos locales y puede afectar decisiones de inversión o contratación, especialmente en sectores donde el precio internacional no acompaña.

También puede afectar actividades vinculadas al turismo de compras y al comercio fronterizo, según cómo se muevan las monedas de los países vecinos y los diferenciales de precios. La competitividad cambiaria es un factor clave para atraer consumidores y sostener ventas en zonas de frontera.

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¿Cómo impacta en el consumidor?

Por otro lado en lo que respecta al impacto en el consumidor final, un dólar más bajo puede traducirse en un respiro en la compra de productos con fuerte componente importado (electrodomésticos, celulares, notebooks, repuestos), así como en algunos medicamentos e insumos médicos. No obstante, en los bienes considerados básicos de consumo como alimentos y servicios, no se ha visto un efecto traslado a los precios.

Aun así, especialistas recuerdan que tomar decisiones de consumo o endeudamiento “apostando” a una cotización específica es riesgoso. Señalan que el tipo de cambio puede revertirse ante shocks externos (tasas en EE. UU., tensiones geopolíticas, precios de commodities) o cambios internos en la demanda de divisas.

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En el caso de quienes tienen deudas en dólares como créditos comerciales o compromisos empresariales, una baja cambiaria alivia el pago en guaraníes. Pero para quienes dependen de ingresos dolarizados (exportaciones, servicios al exterior), la reducción del tipo de cambio puede sentirse como una baja de ingresos.