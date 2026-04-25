El periodismo genera 50.000 empleos en Paraguay, según experto

Según datos proporcionados por el experto en empleo Enrique López Arce, actualmente cerca de 50.000 personas trabajan en el ámbito de la comunicación a nivel nacional.

Sin embargo, detrás del número masivo de trabajadores, la realidad laboral presenta matices importantes entre la pasión, la visibilidad y la estabilidad financiera.

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López Arce explicó que, si bien existen figuras en los medios más grandes con salarios elevados, la realidad del periodista promedio es distinta. La mayoría de los trabajadores de prensa percibe remuneraciones que apenas superan el salario mínimo, y enfrentan jornadas laborales extensas.

A pesar de este escenario económico, la carrera sigue siendo una de las favoritas entre los jóvenes. Según el experto, existe un fuerte componente aspiracional. Muchos eligen el periodismo buscando visibilidad en televisión, convertirse en referentes de radio o influir a través de medios escritos y digitales.

El auge del streaming y el trabajo independiente

Un dato que resalta en el análisis es que la mayoría de los periodistas en Paraguay trabaja de forma independiente. Son pocos los que cuentan con un sueldo fijo y estable; la gran mayoría depende de la autogestión, buscando sus propios auspicios o ingresos mediante carteras de clientes.

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Más allá de las dificultades económicas, el rubro se muestra hoy fortalecido y con una meta clara de la profesionalización.

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Los espacios de debate y diálogo se han multiplicado en los principales medios de comunicación, que buscan elevar el estándar de la labor periodística y adaptar la profesión a los nuevos tiempos digitales.

Para López Arce, el desafío actual es equilibrar ese interés de los jóvenes por la comunicación con mejores condiciones laborales que permitan sostener a esos 50.000 trabajadores que, día a día, mantienen informada a la ciudadanía.