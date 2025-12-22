Peña desmerita labor de cronistas de Presidencia y estos le responden así

Durante un nuevo episodio del podcast Paraguay Adelante, el presidente Santiago Peña tocó el tema relacionado con la prensa, apuntado que ve una “enorme barrera” entre el periodista o notero que va a hacer una pregunta y el conductor que está sentado en estudios.

“A mí me encantaría que ustedes (periodistas que compartieron con él en el podcast) puedan venir una vez por semana o cada 15 días, pero no pueden”, desmeritando claramente el trabajo de los cronistas que cubren a diario Presidencia.

Seguido remarcó: “Creo que estamos todavía lejos de desarrollar esa profesión de quién es el que cubre la Presidencia, como en el caso de Donald Trump. Ahí hay toda una asociación de corresponsales asignados a la Casa Blanca”.

“Es una especialidad, donde los mejores periodistas y entrevistadores van a ese encuentro. Yo no veo que hoy ese sea un diálogo enriquecedor”, sentenció Peña.

El último episodio que generó polémica fue la rueda de prensa donde una cronista de ABC Color le insistió sobre la presencia del presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, en la reunión secreta con seis ministros de la Corte Suprema de Justicia en Mburuvicha Róga.

Sindicato de Periodistas responde a Peña

Tras estas expresiones, el Sindicato de Periodistas del Paraguay emitió un comunicado recordando al Presidente de la República que obstaculizar el trabajo periodístico constituye una forma de censura y vulnera principios fundamentales de la libertad expresión y de prensa, garantizados por la Constitución Nacional.

A continuación, el comunicado expresa que en su más reciente podcast, el Presidente Peña realizó expresiones que desmerecen el profesionalismo de periodistas encargados de la cobertura de actividades presidenciales.

“Desde el SPP instamos al Gobierno Nacional a generar las condiciones adecuadas para el ejercicio pleno del periodismo, garantizar el trato respetuoso hacia los trabajadores de prensa y cesar las acciones que, de manera reiterada, dificultan la labor informativa”.

Por su parte, los grupos denominados los Cronistas del Turno Tarde y los Esclavos de la Prensa, también emitieron sus respectivos comunicados.

El primero de ellos manifestó: “Los comentarios que se refieren a las supuestas limitaciones de los cronistas de medios de comunicación para justificar su falta de respuestas a la ciudadanía a través de la prensa, estuvieron fuera de lugar y significó una falta de respeto a la labor de un reportero”.

“Lamentamos que, en lugar de demostrar apertura, haya optado por defenderse diciendo que nos falta especialización", expresan.

Para finalizar, mencionaron: “Exigimos respeto a la labor de los periodistas, sean cronistas o presentadores. También consideramos que un presidente debería estar preparado para responder a todo aquello que pueda ayudar a transparentar su gestión".

También fueron cronistas

El otro escrito indica; “Si bien los periodistas que esperan por horas unas palabras suyas están acostumbrados a la prepotencia y violencia de sus guardias o a sus reiteradas llegadas tardías a las actividades, no esperábamos que abiertamente haga de menos la labor que cumplimos los y las cronistas”.

“Consideramos una falta de respeto que desacredite el trabajo de los y las cronistas, quienes cumplimos un rol fundamental en la recolección y transmisión de información. Somos los primeros ojos y voces de los medios, ya que la labor nos obliga a estar en las calles donde la noticia llama y obliga a estar”, expone el comunicado.

“Disculpe, señor Presidente, si nuestras preguntas lo incomodan. O si las consultas no son las que usted desea responder o sobre lo que quiera conversar. O si no somos figuras o conductores sentados como nuestros compañeros y compañeras de piso, quienes, en algunos casos, también fueron cronistas en sus inicios”, sentencia el texto.