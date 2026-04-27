Aumenta el empleo parcial en el IPS: de 7.567 en marzo de 2024 a 22.687 en 2026

La participación en el empleo parcial dentro del sistema formal resulta clave, ya que estos trabajadores acceden a la seguridad social a pesar de contar con jornadas reducidas. La evolución del indicador también ofrece señales sobre la cobertura del sistema previsional y sobre la calidad del empleo. Un aumento puede asociarse a mayor inclusión formal, aunque también puede vincularse a menores ingresos o estabilidad. Además, se relaciona con indicadores como la tasa de empleo formal, la subocupación por insuficiencia de tiempo y el ingreso por hora, lo que amplía su utilidad analítica.

La evolución reciente de los trabajadores a tiempo parcial cotizantes al IPS evidencia una expansión sostenida entre 2022 y 2025, con un cambio más marcado en el último año. En enero, la cantidad pasó de 5.767 en 2022 a 6.335 en 2023 y 6.697 en 2024, hasta alcanzar 6.989 en 2025. En febrero, el aumento resulta más pronunciado, con 6.425 en 2022, 6.813 en 2023 y 7.160 en 2024, mientras que en 2025 se registra un salto a 8.621. Este comportamiento se intensifica en marzo, donde el indicador pasa de 6.523 en 2022 a 7.063 en 2023 y 7.567 en 2024, hasta escalar a 16.058 en 2025, lo que implica un incremento interanual superior al 100% respecto al año previo.

A partir de abril de 2025, la serie presenta niveles significativamente más elevados. En ese mes, la cantidad alcanza 21.235 trabajadores, frente a 7.279 en 2024, lo que implica un aumento absoluto de casi 14.000 personas. En mayo se registran 22.417 cotizantes, en junio 24.155 y en julio 24.123, lo que confirma una consolidación del nuevo nivel. En agosto, septiembre y octubre, los valores se ubican en 24.634, 24.978 y 25.077 respectivamente, mientras que noviembre muestra 18.218 y diciembre 7.711, lo que sugiere un componente estacional o ajustes administrativos hacia el cierre del año cuando se esperaría un incremento, al considerar la dinámica de fin de año.

Los datos del primer trimestre de 2026 refuerzan la tendencia expansiva. En enero se registran 7.469 trabajadores a tiempo parcial, cifra superior a los 6.989 del mismo mes de 2025. En febrero se observa un salto significativo hasta 16.277, casi el doble de los 8.621 del año anterior. En marzo, el indicador alcanza 22.687 trabajadores, lo que implica un incremento absoluto de 6.629 respecto a marzo de 2025 y confirma la continuidad del crecimiento en esta modalidad de empleo formal.

El comportamiento observado entre 2024 y 2025 marca un quiebre en la serie, con aumentos que no responden únicamente a una tendencia gradual, sino a un cambio estructural en la dinámica del empleo parcial, fenómeno que puede asociarse a una mayor formalización de trabajadores con jornadas reducidas, a ajustes regulatorios o a cambios en la estructura productiva que demandan mayor flexibilidad laboral.

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En conjunto, la evolución del empleo a tiempo parcial cotizante al IPS refleja un mercado laboral en transformación, con mayor presencia de modalidades flexibles dentro del empleo formal. La consolidación de esta tendencia dependerá de la capacidad del sistema para garantizar cobertura efectiva y condiciones adecuadas para estos trabajadores, en un entorno donde la formalización continúa como uno de los principales desafíos económicos.

* Este material fue elaborado por la Consultora MF Economía e Inversiones