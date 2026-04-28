La Expo e-Commerce llega en medio de un mercado digital que mueve US$ 2.000 millones

Este martes, en el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) se llevó a cabo la presentación de las actividades que se desarrollará en la Expo e-Commerce.

El presidente de la Cámara Paraguaya de Comercio Electrónico (Capace), Andrés Veirano, mencionó que en esta cuarta edición se celebrará en un “momento extraordinario”, dado que el país atraviesa un crecimiento del 20%.

Añadió que se constata un aumento de empresas y emprendedores de mipymes que están cada vez más volcados al e-Commerce. Además, destacó mayor “madurez del consumidor, que cada vez “apuesta más y traslada sus compras al canal online”.

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Este avance, explicó que se apoya en el desarrollo de áreas clave como medios de pago, logística, marketing y plataformas tecnológicas, consolidando al país como un mercado emergente de rápido crecimiento.

El evento

Entre tanto, Daysi Britos, gerente de Capace, detalló las actividades, que tendrá lugar el jueves 21 de mayo y reunirá a emprendedores y empresas en el Hotel Sheraton.

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Señaló que será una jornada con paneles, conferencistas y stands de empresas. Esperan sumar a 1.500 participantes a esta experiencia, interesados en aprender sobre nuevas tendencias, innovación y oportunidades para el comercio electrónico.

Entre los temas a abordar destacan inteligencia artificial, experiencia de usuario, inclusión financiera y digital, entre otros.

Los números del sector

A su turno, Romina Da Re, directora nacional de Emprendedurismo del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), mencionó que ese 20% de crecimiento citado por el titular de Capace se traduce en unos US$ 2.000 millones y corresponde al 4,7% del Producto Interno Bruto (PIB).

Sin embargo, sostuvo que las mipymes, que representan el 97% de las empresas en Paraguay y emplean a más del 60% de la fuerza laboral, presentan todavía una importante brecha digital, ya que de estas microempresas solo el 15% cuenta con un e-Commerce propio.

En este contexto, resaltó también un cambio en el comportamiento del consumidor, con más del 50% optando actualmente por comprar en plataformas y marcas locales.

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Cupos limitados

Además, invitó a emprendedores y mipymes a sumarse al E-commerce Lab, una de las principales propuestas dentro de la Expo e-Commerce, que ofrecerá cupos limitados para capacitar y acompañar a los participantes en la creación de sus tiendas en línea en una jornada intensiva.

Subrayó que este tipo de espacios representa una oportunidad concreta para integrarse al ecosistema digital y potenciar el crecimiento de los negocios.