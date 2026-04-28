Tren de cercanías: Chase confundió Emiratos Árabes con Arabia Saudita en pleno debate del Senado

El tratamiento en la Comisión de Hacienda del Senado del proyecto del tren de cercanías dejó un llamativo episodio esta mañana cuando el senador Natalicio Chase (ANR-cartista), confundió a Emiratos Árabes Unidos, con el que se pretende desarrollar el plan, con Arabia Saudita al referirse a la contraparte del acuerdo.

Durante su intervención, el legislador afirmó: “el Gobierno de Arabia Saudita ya ha contratado la consultora que está haciendo los estudios para que este proyecto se pueda llevar adelante”, pese a que el proyecto en discusión corresponde a un acuerdo con Emiratos Árabes Unidos, a través de la empresa estatal Etihad Rail de dicho país.

El error se dio en medio de su exposición en defensa del proyecto del Ejecutivo, en la que instó a sus colegas a centrarse en los aspectos financieros y dejar de lado lo que calificó como una discusión ideológica.

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Hay una diferencia con el fallido plan de Corea, defendió

La declaración se dio cuando Chase intentaba respaldar la solidez técnica de la propuesta y marcar diferencias con el fallido plan anterior negociado con Corea. En ese contexto, aseguró que, a diferencia de experiencias previas, la iniciativa actual ya cuenta con estudios en marcha y respaldo internacional.

El senador también instó a sus colegas a evitar lo que calificó como una discusión ideológica y centrarse en los aspectos financieros del proyecto. “Acá no hay una discusión ideológica (...) estamos hablando de números”, sostuvo durante su exposición.

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El oficialismo impulsa la aprobación de la modificación de la ley vigente que permitirá concretar el acuerdo bajo la modalidad Gobierno a Gobierno y adjudicar directamente el proyecto a la citada estatal emiratí.

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Mañana se tratará en el Senado

Chase fue uno de los principales defensores de la iniciativa en el Senado e insistió en que se trata de una oportunidad para avanzar en infraestructura de transporte, con una concesión de largo plazo y financiamiento internacional.

Pese al desliz del legislador, el proyecto obtuvo dictamen favorable en comisión y será mañana por el pleno de la Cámara Alta.

La iniciativa plantea adjudicar directamente el plan a Etihad Rail, que deberá conformar una sociedad con Fepasa para ejecutar el tren de cercanías, con el objetivo de transportar a unas 40.000 personas por día en el área metropolitana.